PC prende dois suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas e posse de munições em Matipó

MATIPÓ – Na manhã desta terça-feira (04), policiais civis realizam mais uma fase operacional de uma investigação de tráfico de drogas iniciada há 90 dias em Matipó, dessa vez com o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventivas nas residências de suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade de Matipó.

Na residência de um dos suspeitos, os policiais apreenderam munições calibre .28. Durante o interrogatório ele confessou o crime e foi preso por posse irregular de munição.

Em outra residência, os policiais apreenderam maconha e cocaína, entretanto, os suspeitos não estavam no local.

Também foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 18 anos, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

O delegado, que comandou a operação, informou que as investigações iniciaram em março deste ano, sendo que já foram presos cinco suspeitos de fazerem parte dessa quadrilha, inclusive com apreensões de grandes barras de cocaínas puras. Mais prisões podem ocorrer até a finalização da investigação.

Participaram da operação os policiais das delegacias de Abre Campo, Matipó e Manhuaçu.