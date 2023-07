Oscar Pedro Campos comemorou 70 anos com um arraiá no último sábado (01/07), no Córrego dos Campinhos. Oscar é pai de Poliana Loures Campos, Patrícia Loures Campos, Henrique Loures Campos, João Pedro Batista Campos e Oscar Pedro Campos Filho. A animada celebração reuniu amigos e familiares. “Meus filhos são minha vida”, destacou o aniversariante, cercado de carinho e bastante prestígio.