Paróquia Nossa Senhora do Carmo organiza carreata

Imagem de Nossa Senhora do Carmo passará pelas ruas no próximo domingo (24)

CARATINGA- No próximo domingo (24), a Paróquia Nossa Senhora do Carmo realizará uma carreata com a imagem de Nossa Senhora em todas as suas comunidades. O pároco Frei Henrique destaca que os fiéis são convidados a participar. “A partir das 9h30 prepare em frente à sua casa um altar com a imagem de Nossa Senhora com temas Marianos para que possamos passar semelhante ao que fizemos na Páscoa”.

Frei Henrique enfatiza que em todas as comunidades, aqueles que tiverem carro e quiserem seguir a carreata são bem-vindos. “Convido a todos os coordenadores e aqueles que estão se organizando a saírem da porta das capelas aqui da matriz. De lá começar a carreata de uma forma bem bonita, simbólica e significativa”.