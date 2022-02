Mercado

O mercado de café apresentou na semana passada fortes oscilações nas bolsas de futuro. Em Nova Iorque os contratos de café trabalharam na sexta (28/1) em alta por praticamente todo o pregão. Os com vencimento em março próximo bateram em US$ 2,3790 na máxima do dia e em US$ 2,3030 na mínima. Fecharam com ganhos de 385 pontos, encerrando esta sexta-feira a US$ 2,3590 por libra peso.

Analistas

Para analista do setor cafeeiro é que continuaremos assistindo muita oscilação nas cotações do café em NY. Reflexo de interesses de curto prazo. Os fundamentos permanecem os mesmos, mas as boas chuvas deste verão sobre os cafezais brasileiros, dão aos operadores a esperança de uma boa safra em 2023. Enquanto isso, todos os números que são divulgados atualmente apontam para escassez e dificuldades no fornecimento de café verde.

Fatores preocupantes

Alguns fatores ainda preocupam o setor cafeeiro para analistas. A queda na produção brasileira e mundial de café em 2021 e em 2022. Os entraves logísticos globais que tornam o quadro ainda mais complicado, a irregularidade do clima, estoques baixos em todo o mundo, e forte alta dos insumos, continuam assustando e preocupando os cafeicultores brasileiros e todo setor.

No mercado físico brasileiro

Os compradores subiram e diminuíram o valor das ofertas ao longo da semana acompanhando o sobe e desce das cotações em Nova Iorque e do dólar frente ao real. O mercado físico na prática não trabalhou. Os cafeicultores começaram a colocar lotes no mercado neste início de 2022, mas nas bases de preços oferecidas pelos compradores o volume de negócios fechados até agora foi pequeno.

Funcafé em alta

O presidente Jair Bolsonaro sancionou o Orçamento de 2022, publicado no Diário Oficial da União na segunda-feira, dia 24 de janeiro, com vetos que somam quase R$ 3,2 bilhões. A boa notícia é que o FUNCAFÉ – Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, previsto na LOA – Lei Orçamentária Anual, foi preservado integralmente. O fundo tem sua gestão no MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através do CDPC – Conselho Deliberativo da Política do Café. A previsão de orçamento aprovado para o FUNCAFÉ foi de 6 bilhões de reais, valor 1,78% superior ao aprovado na LOA 2021.

Cresce café solúvel

Em mais um ano marcado pelo agravamento da pandemia mundial da Covid-19, que desencadeou imbróglio na cadeia logística mundial, com falta de contêineres e navios e elevação dos fretes à estratosfera, e um aumento sem precedentes históricos dos preços internacionais do café, o segmento de solúvel do Brasil se mostrou resiliente e, com profissionalismo e investimentos das indústrias, bateu recordes em exportação e consumo interno.

Café solúvel II

A Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel confirma que o setor exportou para 98 países, o equivalente a 4,09 milhões de sacas de 60 kg de café, o que representou um novo recorde ao avançar 0,6% na comparação com as 4,07 milhões de sacas registradas em 2020, até então o maior volume anual. No mercado interno, o segmento também teve desempenho expressivo, com o consumo equivalente a 985,3 mil sacas, o melhor desempenho na série histórica estatística da ABICS, que adotou nova metodologia de coleta de informações mensais junto às indústrias nacionais. Esse montante implicou elevação de 5,9% na comparação com as 930,2 mil sacas consumidas em 2020 (Notícias Agrícolas).

Política

Nos bastidores da política dão conta que o prefeito Dr. Welington está com a faca e o serrote afiadíssimo no corte de compras na prefeitura de Caratinga. Os secretários estariam revendo seus orçamentos para atender o prefeito que está em 2022 exigindo maior rigor nas contas públicas. Os comentários que a criação de uma central de contas faz com que rigor seja maior, evitando os gastos não priorizados pela gestão.

Ronaldo da Milla

O vice-prefeito de Caratinga recebeu nesta segunda-feira (31/1) o deputado Eros Biondini que veio visitar lideranças locais e ainda encaminhar verbas para máquinas, equipamentos e obras em Caratinga. Se o vice falou que andaria ao lado ao prefeito, pelo visto vem cumprindo com sua missão de articular verbas para administração.

Visita ilustre

O vice-prefeito articulou a visita do deputado Eros Biondini à redação do DIÁRIO, em que demonstrou seu encantamento com a equipe de articulação política que tem em Caratinga. Eros demonstrou sua satisfação em trabalhar com o setor político de Caratinga que o apoia, não economizando adjetivos à equipe.

Agricultura

Quem também comemorou a visita de Eros Biondini foi o secretário municipal de Agricultura Alcides Leite, beneficiado pelo deputado com uma retroescavadeira para atender o setor agropecuário do município, com reformas de ponte rurais, estruturação de passagens, tanques de peixes, conservação de estradas e tanques de dessedentação de animais.

Agricultura II

Segundo o secretário de agricultura Alcides Leite, a máquina retroescavadeira já foi licitada e em breve a empresa ganhadora do certame entregará o equipamento para o serviço no campo. Para o secretário, a finalidade em primeiro lugar é diminuir os impactos sofridos pelas chuvas com melhoria das passagens e vias vicinais, posteriormente desenvolver um trabalho de fomento no campo apoiando a produção de peixes, conservação de nascentes, e apoio na produção de leite e carne no meio rural.

Mauro Lopes

Quem tem feito inúmeros elogios ao deputado Mauro Lopes, é o vereador João Catita de Santa Luzia. Para Catita, os benefícios que o distrito vem recebendo pelo apoio do deputado vem fortalecendo a simpatia política que o distrito já tem com deputado. Catita comenta que serão várias obras no distrito, mas que o asfaltamento dos trechos que faltam na estrada da Embratel, ligando o distrito 100% de asfalto a Caratinga é sem dúvida o sonho do vereador, e o presente para o distrito.

Pedrinho da Cachaça

Uma das lideranças que mais está presente em apoio as comunidades do distrito de Santo Antônio do Manhuaçu, é o produtor rural Pedrinho da Cachaça. Motivado pela grande votação que obteve no distrito em 2020, Pedrinho pode ser a esperança de Santo Antônio do Manhuaçu voltar a ter um vereador eleito na comunidade. No passado Benevides, Serginho pena e Gilson Pena, representaram a comunidade no legislativo caratinguense. Quem sabe em 2024 a união do distrito não faz um novo nome?

São Cândido

Já no distrito de São Candido, quem não larga as questões públicas de lado é o supervisor Adenilson Cassiano. Ele, que está nas frentes de serviços no distrito, já confessou entre amigos que em 2024 será pré-candidato ao legislativo e que para isso já está trabalhando para que seu nome seja aceito entre as lideranças locais.

Noé da Farmácia

Em se falando em São Cândido, nos bastidores da política o que se comenta é que a vereadora Rosilene pode deixar o cargo nos próximos meses. O motivo é que estaria mudando de Caratinga, abrindo espaço para o suplente de vereador Noé Batista assumir a vaga. Se é apenas fumaça, ou se é fogo, só o tempo nos dirá.