DESTAQUE BANCÁRIO (A)

Pelo setor bancário, Lúcio (Credileste), Leandro Sabino Chaves (Caixa Econômica Federal), Polyanna Lourdes Paiva de Oliveira (Credcooper) e Ronaldo Ronie (Banco do Brasil). Este ano, a homenageada é Lívia Pereira Medeiros, do Itaú.

LÍVIA MEDEIROS

Lívia trabalha no Itaú há 11 anos. É casada com Edson Mendes Silva e mãe de Liz Mendes Medeiros. Ela é conhecida pela simpatia e presteza dos atendimentos bancários.

DESTAQUE SERVIDOR PÚBLICO

Pelo serviço público, profissionais nas esferas municipal, estadual e federal já foram agraciados pelo DIÁRIO, dentre eles, Gisele Xavier (servidora pública municipal, 2011), Florentina (servidora pública municipal, 2012), Ramon Carvalho Reis (servidor público municipal, 2013), Manoel de Almeida (servidor público municipal, 2014), Silvio Santos Ramos (servidor público municipal, 2015), Arilson Oliveira Carvalho (servidor público federal, 2016), Robson Santana (servidor público federal, 2017), Cinthya Calili Rezende Lima (servidora pública estadual, 2018), José Corintho de Araújo Costa (servidor público municipal, 2019) e Sidnei Lopes Costa (servidor público estadual, 2020). Em 2021, o destaque é Ridley Antônio de Vasconcelos, coordenador Municipal de Saúde Mental.

RIDLEY VASCONCELOS

Ridley atua como servidor público desde 2008, inicialmente, através de contrato de estágio remunerado, sendo contratado formalmente no ano seguinte para assumir o Departamento de Assistência à Saúde e Projetos. Elaborou, dentre outros, relevantes projetos como UPA24horas e Academia da Saúde; coordenou e habilitou CAPS AD e CAPS i, tendo ainda atuado como psicólogo clínico da Policlínica Municipal. Desde 2017, ao assumir a coordenação de Saúde Mental do município, vem imprimindo mudanças e adaptações, a partir do Decreto 183/2021 do Prefeito Municipal Dr. Welington Moreira de Oliveira, que “Institui a criação do Fórum Intersetorial Municipal de Saúde Mental”, concentrando esforços para o estabelecimento de Fluxos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), o que resultará em uma atenção multiprofissional, multidisciplinar mais efetiva minimizando o agravamento dos transtornos mentais.

DESTAQUE MAÇONARIA

Nos últimos anos, nomes como Joaquim Coelho (2013), Adilson Teodoro (2014), Sebastião Franco (2015), Sérgio Carvalho (2016), Geraldo Pascoal (2017), Luis Henrique Bittencourt (2019), Armando Arreguy (2020) e Geraldo Magela Pereira (2020). Este ano, nosso homenageado é Sebastião Delfino Pinto, da Loja Maçônica União e Paz de Ubaporanga.

SEBASTIÃO DELFINO

Sebastião é casado com Vera Lúcia Ferreira Pinto. Pai de Gleydson Delfino Ferreira, Gleydiane Delfino Ferreira Medina e Gleyciane Delfino Ferreira. Avô de Luísa, Manoel e Maria Flor. Sebastião Delfino iniciou em 13 de setembro de 2011 na Loja União e Paz de Ubaporanga.

DESTAQUE CULTURA

Na categoria Cultura, vários nomes já passaram pelas páginas do DIÁRIO, como o professor Américo Galvão Neto, em 2013, pelos trabalhos desenvolvidos à frente do Casarão das Artes. Em 2015, Camilo Lucas foi o homenageado pelos 40 anos da Jararaca Alegre. Luana Bittencourt, no Ballet Bolshoi, em 2016. Em 2017, Marilene Godinho; em 2018 o cosmaker Marcelo Robocop; em 2019, a pianista Simone Leitão e em 2020, o supercriativo Marko Santana. Este ano, o destaque vai para o coletivo de cineastas Artecine (João Paulo de Souza, Leandro Martins, Ton Silva, Vinícius Faria e Márcio Heleno Soares).

ARTECINE

O grupo vem se destacando na produção cinematográfica em Caratinga. Em 2021, os cineastas se notabilizaram com as produções “Ponhamo-nos a caminho”, “Rap na Pista”, “Keven”, “Kamehameha” e “Se foi Maria”, lançadas em Premiére realizada no dia 10 de dezembro, no Cine Itaúna. A turma criativa de Caratinga merece reconhecimento, afinal, fazer arte no interior é um grande desafio.