PAINEL 28-01-2020

Solidariedade

Na manhã desta segunda-feira (27), integrantes da Companhia Tático Móvel do 62º Batalhão da Polícia Militar, doaram R$ 1.200,00 para o garoto Luiz Henrique, de três anos, que ingeriu soda cáustica precisa de alimentação por sonda e está realizando tratamento na cidade de Belo Horizonte. Parabéns aos militares pelo gesto de solidariedade!

Solidariedade II

O povo de Caratinga mais uma vez demonstra ser solidário. Não importa se quem precisa de ajuda é da cidade ou não. Muitas pessoas estão fazendo doações de roupas, calçados e alimentação para famílias que precisaram sair de suas casas e estão alojadas na Funcime.

Solidariedade III

Esse espírito está sendo visto em toda a região. Muitas pessoas ajudaram os desalojados, seja colaborando com o resgate ou com a doação de alimentos e roupas. Chamou atenção a hospitalidade, pois muitas pessoas receberam de braços abertos os desalojados em suas residências.

Comércio

Os comerciantes caratinguenses ficaram temerosos com as fortes chuvas que caíram na cidade nesses últimos dias. Alguns ainda se lembram do pesadelo vivido nas enchentes de 2003 e 2004, onde o centro da cidade ficou destruído. Desta vez alguns pontos ficaram alagados, mas o prejuízo nem se compara, pois os comerciantes tiveram tempo de retirar todas as mercadorias.

Cuidado

Logo na saída de Caratinga para Bom Jesus do Galho, na MG-329, perto da DPC, um buraco vai crescendo a cada dia. E com as última chuvas a situação piorou. O local foi cercado, no entanto, é apenas uma medida paliativa. Algo de concreto precisa ser feito urgentemente.