Decreto

O prefeito de Caratinga, Dr. Welington Moreira, publicou o decreto 72 atendendo em parte solicitações do Ministério Público local. Pelo visto, a municipalidade tem que ficar atenta as decisões do governo federal que posiciona de um jeito com seu presidente Bolsonaro e outro jeito com ministro da saúde Mandetta. Tem o governo estadual, o Zema que posiciona de uma forma e depois releva, e ainda se posicionar direcionado nas conformidades e entendimento da justiça. Haja decreto. E isso tudo por um ser vivo de apenas um material genético e uma capa de gordura, um ser tão primitivo criando situações de vanguarda.

Pressão

O comércio vem penando. Se não bastasse a pressão do setor econômico, que não quer ver seus negócios ruírem com as decisões governamentais com o tal de abre e fecha, queda em vendas. Ainda tem o funcionalismo público que quer ficar em casa e, é claro, sem o riscos dos salários atrasarem, tudo isso cai como uma oportunidade para que tudo vire uma discussão política.

Muro

E se não bastasse os problemas ocasionados pela Covid-19, na quarta-feira (8), durante a madrugada, uma forte chuva fez desabar o muro da rua Augusto de Moraes. Sua queda em 2012, nesse ano completaria oito anos, e quando já era para ter sido terminado pelo cronograma de execução, parte da estrutura cai. Agora fica o dilema: Se for para justiça, até que se decida, lavará certo tempo. Vamos ver como a municipalidade verá por mais esse problema ocasionado pelas chuvas, mas para muitos, problema essa causado pelo atraso da empreiteira.

Política

O vereador Ronaldo da Milla está muito satisfeito com trabalho de organização do PROS, partido do qual é o coordenador. Ronaldo comentou que irá para disputa com 26 candidatos e espera fazer entre duas e três vagas no legislativo. Nomes como Pierre, Nanda da Faveni, Júlio do Suísso, José Vicente, Leonardo Nascimento e Raul podem ser novos protagonistas da política nesse ano.

Guerra

Outro nome que pode se destacar no PROS em busca de seu quarto mandato é do vereador Sebastião Inácio Guerra. Ele, que obteve 402 votos nas eleições passadas, acredita que em 2020 possa disputar uma das vagas. Em 1996 Guerra foi o segundo vereador mais votado da cidade com mais de mil votos.

Clebinho Cevidanes

O ex-vereador Cleber Cevidanes, que também já foi presidente do legislativo em Caratinga, obteve dois mandatos, um na gestão de Dr. Eduardo e outro na gestão de Dário Grossi, pode voltar a política pelo seu partido de paixão, o MDB. Ele pleiteia ser o candidato a prefeito, é claro que se os companheiros e o deputado Mauro Lopes apostarem neste projeto de governo. Uma coisa é certa: Clebinho sempre esteve com o MDB, resta saber se agora o MDB estará com ele. (Foto: Clebinho nos tempos em que foi presidente do legislativo municipal)

Satisfeito

Josué da Silveira está satisfeito com o Partido Progressista. Ele acredita que o partido está equilibrado para disputar vagas no legislativo e que vários colegas terão as mesmas chances do que ele, daí seu entusiasmo. O PP elegeu em 2016 o vereador Paulo Barbosa Marques, hoje presidente do legislativo municipal.

Arão Carlos

O ex-vereador de Santa Luzia, Arão Carlos, que em 1988 se elegeu com 602 votos pelo PFL, quer voltar à Câmara Municipal de Caratinga, agora pelo PP. Arão também comunga a ideia de que o partido está equilibrado com grandes nomes da política e que tem tudo para fazer duas cadeiras nas eleições de outubro próximo. Otimismo de Arão é tão forte que no maior distrito eleitoral da cidade, Santa Luzia, ele se considera favorito.

Situação

Um dos coordenadores da situação ligado ao prefeito Dr. Welington, vê que as possibilidades políticas do grupo podem aumentarem e muito neste período de filiação. Partidos como MDB de Mauro Lopes, aliado ao Democratas e PSD de Dr. Welington, o PROS do Ronaldo da Mila, mais PP, Avante, PL e Podemos, podem formar uma ampla frente política de apoio a administração.

Oposição

A oposição também tem suas frentes fortalecida pelo ex-secretário de Estado de Agricultura Pedro Leitão com os partidos PV e Rede e nomes conhecidos como Rominho, Helinho, Denis e Johny. Ainda Pedro não manifestou se é ou não um dos candidatos à prefeito em 2020. Nos bastidores os comentários são que ele seria só se fosse como ampla frente oposicionista.

Oposição II

Outro grupo que está forte na oposição e que há muito o DIÁRIO vem dizendo que pode fazer frente ao prefeito Dr. Welington pela estrutura partidária, é José do Carmo Fontes. Nos bastidores os comentários são que Zé Mugango conseguiu fazer um time mais forte na oposição e vem com partidos consagrados como PSDB, PTB, PSL e o apoio do ex-prefeito Marco Antônio Junqueira em seu palanque. Há quem dia que Mugango vem com mais de 60 lideranças na sua frente ampla de oposição.

PT de JB

O ex-prefeito João Bosco Pessine, pelo que se sabe deverá ir mesmo para disputa na majoritária, apesar de contrariar a vontade de parte do PT que o queria vê-lo disputando uma vaga no legislativo e assim ajudar o PT a buscar mais duas cadeiras, além da dele no parlamento municipal. Agora fortalecido com Didi do PDT e com seu maior cabo eleitoral o ex-presidente Lula, o PT mesmo frágil em nomes e lideranças para disputa, vê no retorno do partido pelos movimentos sociais e o saudosismo do eleitor da época dos governos de Lula e Dilma.

Chitão

O empresário Luiz Carlos Pereira, conhecido como Chitão, movimentou a favor para o comércio retornar na cidade e após uma semana avaliou melhor e apoiou o fechamento. O que fez ele mudar de opinião tão rapidamente? Será que foi ver as ruas cheias de pessoas sem a devida preocupação com o Covid-19?

Jacqueline

A secretária de Saúde de Caratinga Jacqueline dos Santos, vem conduzindo os trabalhos em sua pasta, em especial no enfrentamento da crise do Covid-19 com muita maestria. Jacqueline vem surfando com maestria com os problemas do setor, de infraestrutura e é claro do meio político. Com tantas habilidades e a resistência de uma mulher determinada, vem merecendo os verdadeiros parabéns até o momento.