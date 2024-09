Pesquisa eleitoral

O Diário realizou sua terceira pesquisa eleitoral rumo

às eleições municipais de 6 de outubro, entrevistando 600 eleitores. O objetivo é levar informação ao eleitor de Caratinga, o maior reduto eleitoral da região, com mais de 65 mil eleitores aptos a votarem no primeiro domingo de outubro. A participação no pleito é de cinco candidatos a prefeito, sendo eles Giovanni do PL, Rogério dos Republicanos, Pedro Leitão do PDT, Johny do PSDB e Júlio Ribeiro do PRD.

Dr. Giovanni

O DIÁRIO captou entre os eleitores de Caratinga, que o candidato do PL, Dr. Giovanni permanece à frente de seus adversários com 23,2 % das intenções de votos, que transformados em votos nominais, no mesmo resultado do TSE, teria assim 35%, a um mês das eleições. Giovanni cai 7,6%, mas continua à frente na área urbana. Giovanni que tinha grande frente na área rural na pesquisa anterior, perde mais de 13,12% nos distritos.

Rogério Soares

O empresário Rogério Soares permanece em segundo lugar das pesquisas com 22,2% das intenções de votos, que em votos nominais chega a cifra de 33,5%, gerando assim um empate técnico com Giovanni. Rogério que há 20 dias tinha 31,5% dos votos nominais, cresce 2%, e encosta em Dr. Giovanni. Sua campanha cresce bastante nos distritos, mostrando a força das lideranças locais.

Pedro Leitão

O candidato do PDT, Pedro Leitão, com início da campanha mostrou força e robustez e continua na luta no primeiro round da disputa eleitoral em Caratinga. Na primeira pesquisa ele obteve 22% dos votos nominais e agora mantem a mesma faixa com 20,4%, se levarmos em consideração a margem de erro. Pedro começa crescer na área rural do município, e sofre a pressão da estrutura de campanha de seus adversários na área urbana.

Johny Claudy

O candidato do PSDB Johny Claudy tem bom começo de campanha subindo de 2,2% para 5,5% dos votos nominais. Outro detalhe em relação à pesquisa anterior para Johny, é que ele começou apresentar votos também na área rural do município, atingindo 6,3%. Com a candidatura mais equilibrada entre o rural e urbano, Johny pode surpreender com crescimento neste último mês de campanha.

Júlio Ribeiro

O empresário Júlio Ribeiro, pode se transformar nestas eleições como a surpresa eleitoral de 2024. Sempre tido no último lugar, com pequena estrutura partidária e de campanha, saiu de 1,7% das intenções de votos e já empata com Johny Claudy com 5,5%. Na área urbana, Júlio já ganha de Johny obtendo 7% e começa a ter intenções de votos nas áreas rurais. Os sinais são favoráveis para o crescimento do empresário, tanto na área urbana como na área rural, apesar ainda de estar muito longe da disputa com os grandes grupos políticos da cidade.

Analisando I

Observando as oscilações nas pesquisas, o que se percebe é que já existe um empate técnico entre Giovanni e Rogério, a um mês das eleições. O atraso em colocar a campanha na rua pela equipe de Giovanni por uma semana, o tirou a grande diferença que tinha pelo seu opositor, associado ainda à força de lideranças rurais que Rogério tem a seu favor.

Analisando II

O eleitor ao saber quem seu candidato a vereador apoia a prefeito, com a distribuição dos santinhos, o número de lideranças favoráveis a Rogério, neste primeiro impacto, facilitou o crescimento do empresário na área rural do município, diminuindo a diferença entre os líderes na corrida sucessória em Caratinga.

Analisando III

O candidato Pedro Leitão, com uma campanha bem postada deste o início, vem permanecendo no mesmo patamar com esforço de campanha, para suprir a fragilidade partidária. Nos bastidores Pedro segue a tendência nacional no investimento na candidatura, podendo ignorar em parte a estrutura partidária.

Analisando IV

Se na série A, Giovanni e Rogério empatam tecnicamente, na série B, Johny Claudy e Júlio Ribeiro também empatam para quem não fica no capote, segundo as más línguas. Pelo visto a disputa eleitoral de Caratinga terá incrementos tanto em cima da tabela como em baixo, todos querem saber que vai ganhar e quem irá superar as expectativas.

Rural e Urbano

Muitos dos analistas de política na santa terrinha do “São João do Caratinga”, perguntam sobre as influências das áreas urbana e rural. No eleitorado, a área urbana tem quase ¾ dos eleitores, e um voto mais disputado pelas lideranças, pela facilidade de locomoção. Já na área rural, além das dificuldades de locomoção serem maiores, tem ainda a força das lideranças locais dos próprios distritos. Qual o potencial que cada uma influenciará nas eleições?

Influências

Nas campanhas eleitorais dos atuais candidatos, Giovanni tem apoio velado do deputado federal Eros Biondini, do Dr. Leonardo Condé e do empresário Ary do Irmão. Já Pedro Leitão conta com apoio de Mauro Lopes e Adalclever Lopes. E o empresário Rogério Soares conta com a força do prefeito Welington Moreira e do ex-prefeito, Ernani Campos Porto. Faltando um mês para as eleições, quem poderá contribuir mais para seu candidato?

Pablo Marçal

Na disputa eleitoral da maior cidade do Brasil, o candidato do PRTB, Pablo Marçal, disparou na intenção de votos no primeiro mês de campanha. Ele que iniciou a campanha sem muita força, já se encontra em primeiro lugar nas intenções de votos dos principais institutos de pesquisas, deixando Boulos, candidato de Lula, e o prefeito Ricardo Nunes, candidato de Bolsonaro, para trás.

Pablo Marçal II

Com característica de muita combatividade nas redes sociais e com ideias radicais para os terríveis problemas da maior cidade do país, Pablo sugere como se eleito fosse, criar o maior edifício do mundo de 1 km de altura na capital paulista e colocar no cotidiano das comunidades periféricas, teleféricos para diminuir os impactos do transporte urbano. Além de transformar as escolas municipais em centros esportivos, para dar as crianças uma formação esportiva. Tem gente agradando do rapaz e tem também gente falando que ele fala demais. E você, o que acha?

Vereadores

Amanhã o DIÁRIO anuncia a corrida eleitoral para a Câmara de Caratinga. Na última eleição, o vereador mais votado foi Valdeci Dete, e nas três pesquisas do DIÁRIO divulgadas esse ano, o vereador também esteve à frente. Agora com as listas dos partidos políticos já registradas no TSE, poderemos ver quais vereadores estão na briga por vagas no legislativo municipal.