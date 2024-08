Pesquisa eleitoral

Na quarta-feira, o DIÁRIO lançou sua segunda pesquisa para eleições de 2024. Os primeiros nomes mais citados foram Dr. Giovanni com 42,6 %; seguido de 31,5% obtido pelo empresário Rogério Soares; em terceiro professor Pedro Leitão 22%. Já na pesquisa para os candidatos a vereador, Dete mais uma vez sai à frente tendo os vereadores Ricardo Angola e Careca em segundo lugares. A campanha começou e dia 6 de outubro saberemos quem serão nossos representantes.

Dete

O vereador mais votado nas eleições de 2020, continua à frente em relação aos seus pares e daqueles que almejam participar no legislativo municipal de Caratinga a partir de 2025. Dete obteve em 2020 1.125 votos e do jeito que as coisas vão sua votação pode aumentar. Na boca miúda muitos perguntam por que Dete não foi o vice na chapa situacionista. Voto o homem tem. Ao menos foi o que mostrou as urnas e as pesquisas.

Ricardo Angola

O finado João Angola, recordista de mandatos na Câmara Municipal de Caratinga com sete mandatos, deixou a forma certa para seu filho Ricardo Angola. Ele, que está em seu primeiro mandato, vem em segundo nas pesquisas do DIÁRIO e tem expectativa de aumentar sua votação nas urnas de outubro.

Careca

O vereador Careca, muito discreto na Câmara, era tido entre amigos como possível vereador sarampo, ou seja, de um mandato só. Com a pesquisa do DIÁRIO, Careca vem mostrando que não está para brincadeira e que muito lutará para um segundo mandato.

Adenilson

Adenilson, líder comunitário de São Cândido, vem mostrando que vai atrás de uma das vagas do PSD em Caratinga. Com um trabalho tremendo no distrito de São Cândido, credencial para representar o distrito, ele tem.

Arão Carlos

Depois de mais de 32 anos de luta, o ex-vereador Arão Carlos volta a se posicionar entre os primeiros na pesquisa para vereador. Com 10 citações, Arão busca voltar ao legislativo pelo PSB de João Marcos Grossi. Com tanto nome bom, a expectativa é que o partido faça duas vagas para o legislativo e Arão quer representar Santa Luzia mais uma vez.

Betinho

Outro ex-vereador que volta a listar entre os mais citados na pesquisa do DIÁRIO é Betinho do Cordeiro. Com 10 citações, ele vem representar o PODEMOS, ligado ao grupo de Dr. Giovanni. Betinho polariza a disputa no distrito com o atual presidente do legislativo, Zé Cordeiro e, ao que tudo indica, a política por lá será pra lá de acirrada.

Pedrinho da Cachaça

Outro nome surpresa nesta pesquisa eleitoral rumo às eleições de outubro próximo é Pedrinho da Cachaça. Com 9 citações, Pedrinho representa uma região importante de Caratinga, São João do Jacutinga, Patrocínio e Santo Antônio do Manhuaçu, que há anos não tem vereador representando. Pelo visto a região entendeu que tem que ser representada no legislativo municipal.

Catita

O vereador Catita, do maior distrito de Caratinga Santa Luzia, é outro vereador que não quer ser sarampo, ou seja vereador de um mandato só. Catita, que leva para o distrito várias melhorias estruturais já é nome constante na lista de pesquisas eleitorais, demonstrando que a população local vem gostando de seu trabalho no legislativo caratinguense.

Luan do PDT

No grupo político do professor Pedro Leitão, Luan de Dom Modesto vem se destacando nas pesquisas. Seu nome sai pela segunda vez nas pesquisas do DIÁRIO, na de abril e agora.

Meire

A candidata Meire do PSB também é surpresa da pesquisa para vereadores. Com seis citações pelo PSB, por ser uma nova cara na política e mulher, vem com tudo para brigar no PSB com nomes forte do partido como Dr. Baraky, Arão Carlos e Pedrinho da Cachaça.

Zé Carlos

Conhecido como Zé Caratinga, Zé Carlos é mais um nome novo na política local e vem com gás. No PSDB que tem Mestre, Juarez da Farmácia entre outros, Zé Carlos vai lutar nas urnas para obter mais votos que um ex-presidente do legislativo caratinguense e um ex-secretário de Fazenda. Não será fácil, mas, na primeira pesquisa Zé Carlos já mostrou seu cartão de visita.