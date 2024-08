PRF apreende grande quantidade de drogas em Manhuaçu

MANHUAÇU – Nessa quinta-feira(15), por volta das 12h, no KM 558 da BR -116, em Manhuaçu foi abordado o ônibus de cor branca. Na fiscalização foi solicitado ao motorista a identificação de todos os passageiros e respectivas identificação das malas no bagageiro do ônibus. Foi pedido aos passageiros que descessem do ônibus e pegassem/identificasse as malas, tendo sobrado uma mala no compartimento, desta feita foi perguntado ao motorista que havia etiquetado as malas, de quem era aquela que estava sobrando, informando que era do passageiro do acento 45, senhor O. J. S. Mediante a análise da etiqueta foi identificado o passageiro em questão, então na presença deste, foi aberta a mala, e no seu interior havia 13 tabletes de pasta base, seis tabletes Cocaína/Cloridrato de Cocaína e um tablete de maconha.

Na sequência foi dada voz de prisão para o autor por tráfico de drogas, sendo conduzido em seguida para a Polícia Civil de Manhuaçu.