CARATINGA- O projeto oficina “Pais e Filhos” é uma ação pedagógica tradicional da Escola Estadual Moacyr de Mattos. No dia 10 de agosto, a instituição acolheu com muito entusiasmo a comunidade escolar para vivenciar experiências com seus filhos e desta forma valorizar os laços e criar memórias.

O projeto faz parte das iniciativas que a escola desenvolve para garantir as aprendizagens dos alunos e atribuir diferentes formas de diálogo com as juventudes, visto que no mês de agosto é celebrado o dia dos estudantes. “As oficinas, representam o esforço de um trabalho de constante busca ativa aos alunos e o desejo de causar o sentimento de pertencimento em todos os segmentos a que a escola está inserida. Na oportunidade, os alunos exerceram o protagonismo e desenvolveram competências primordiais para a vida em sociedade”, destaca a escola.