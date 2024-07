Café

Os produtores de café em Caratinga estão preocupados com a qualidade do café colhido nesta safra na região. Como no ano passado, o cafezal teve três floradas distanciadas com chuvas e período de seca, os cafés colhidos como consequência tem partes secas, parte maduras e partes ainda verdes. Assim a qualidade do café está bem aquém dos anos anteriores.

Revés

E já tinha produtor com revés do ano passado de não ter recebido pelo café vendido agora quando tenta recuperar as pernas a qualidade e produção vai lá pra baixo. O que está consertando o negócio do café é que mesmos das dificuldades o preço vem compensando a atividade.

Política

O prefeito de Caratinga Dr. Welington continua recebendo elogios pela reforma da Praça da Estação. O que tem de gente visitando a praça todos os dias e principalmente as noites, é algo inusitado. A maria fumaça já virou cartão postal, digno do apelido da praça “Estação”.

JEMG

A cidade de Caratinga sedia a etapa regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). Com milhares de estudantes espalhados pelas quadras e ginásios poliesportivos da cidade, Caratinga está mais jovial nesta semana e com muita alegria. Parabéns ao Leandro Viana, superintende de Cultura e Esporte e toda equipe envolvida. Que vençam os melhores.

Abertura

A abertura dos JEMG foi muito apreciada por quem lá esteve. O evento foi no Parque de Exposição João da Costa Mafra, demonstrando a funcionalidade do local, que agora é um espaço multifuncional. Nos bastidores corre que o prefeito quer inaugurar o parque em setembro próximo.

Emerson

O vereador Irmão Emerson voltou a assumir sua vaga no legislativo municipal nesta segunda feira. Pelo que se ouviu na tribuna, o vereador anda magoado com o prefeito de Caratinga colocando a situação como problema pessoal com prefeito.

Emerson II

Depois de discursar na tribuna da Câmara, o que causou estranheza é que seus pares não quiseram confrontar com os discursos de Emerson. Comentários são que os edis ignoraram o vereador, evitando a polêmica, que segundo analista, era o que o vereador queria provocar no legislativo municipal. O que se promete é novo embate político.

Emerson III

O que ficou evidenciado pelo vereador em sua fala que o erro gerando sua volta foi processual na montagem da comissão e que não houve a devida proporcionalidade dos partidos. O jurídico da Câmara está recorrendo e, pelo visto, há muita água passando debaixo da ponte.

Emerson IV

O que está sendo questionado por que o vereador Irmão Emerson é filiado no partido “Novo” de Ronaldo da Milla ao passo que também faz parte da mesa diretora do União Brasil? Nos bastidores, o comentário é que pode, já que Emerson é um grande incentivador de candidatos como Marcos Inácio, Dayvid da Academia, Ary do Irmão e Rominho Costa disputar candidaturas majoritárias pelo partido. É União ou é Novo???

Ronaldo da Milla

O que se pergunta é que na política é se o vice-prefeito Ronaldo da Milla, que é presidente do Novo, e que pretende ser o vice na chapa de oposição de Dr. Giovanni, tem em seus quadros o vereador Emerson que trabalha para que no União Brasil tenha o vice de Giovanni. Será que tem entendimento político tais ações???

Pedro Leitão

O professor Pedro Leitão segue firme no seu propósito de ser eleito prefeito de Caratinga. Seus vices estão sendo ventilados, mas sua assessoria adiantou que pode ser um nome que ninguém esteja esperando. Vamos aguardar!

Rogério Soares

O pré-candidato do REPUBLICANOS, Rogério Soares, vêm fazendo encontros e lançamento de pré-candidatura de lideranças políticas que o apoiam. Os encontros tem sido um sucesso, estimulando os pré-candidatos e enchendo de eleitores. Nos bastidores o que se comentam é que Rogerio terá gás o suficiente, já que é o pré-candidato que mais vem andando as comunidades de Caratinga.

Marcos Inácio

O radialista Marcos Inácio (União Brasil) divulgou dia e horário do lançamento de sua pré-candidatura à prefeito pelo União Brasil. O evento será às 19h do dia 11 de julho, na Unec. “Será um encontro rápido e objetivo para o bem do povo de nossa cidade, distritos, povoados e comunidades rurais do nosso município de Caratinga”, avisou Marcos Inácio.

Dayvid

Por sua vez, Dayvid da Academia, também do União Brasil, disse que ainda não decidiu se de fato mantém sua pré-candidatura a prefeito ou se vai optar por disputar uma cadeira na Câmara de Vereadores. Ele disse que está aguardando a convenção do partido.