Política

O prefeito de Caratinga Welington Moreira inaugurou a praça da estação com a Maria Fumaça e tudo. O mais bonito na praça é ver a criançada curiosa para subir no trem, muito abordado nos temas infantis dos desenhos animados e do mundo da TV. Agora os sonhos podem serem mais reais.

Dr. Welington

No discurso de inauguração ocorrido nas comemorações dos 176 anos de Caratinga, o prefeito uso da frase no ex-técnico da seleção brasileiro Mario Jorge Lobo Zagallo: “Vocês vão ter me engolir”, um recado direto aos opositores que desdenharam do prefeito nas redes sociais na época que a obra estava em execução. Welington afirmou que até dia 31 de dezembro ele ainda é o prefeito.

Rogério Soares

Uma das ausências na inauguração da Praça da Estação foi a do pré-candidato apoiado pelo prefeito, Rogério Soares. Amigos próximos afirmaram que no dia Rogério não estava bem de saúde. Como Rogério esteve presente na inauguração do Centro Administrativo, era esperado sua presença na praça.

Ernani Campos Porto

Outra ausência sentida do meio político e comentada na inauguração, foi a do ex-prefeito Ernani Campos Porto. O empresário é sempre bem lembrado pelo atual prefeito como inspirador administrativo de Welington Moreira.

Humphrey Lima

O ex-secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Humphrey Lima, foi também outra ausência nas inaugurações. Nos bastidores da política é tido como certo que Humphrey Lima será o vice indicado por Dr. Welington na chapa de Rogério Soares. A ausência dele foi sentida e notada.

Dr. Giovanni

O médico Dr. Giovanni (PL) vem tendo muitos políticos pretensos a serem vice do grupo. Nomes como Dayvid da Academia, Marcos Inácio, Ary do Irmão, Ronaldo da Milla são ventilados e com aceitação no grupo de oposição. Quem será o vice de Giovanni? Quem soma mais?

Ronaldo da Milla

O vice-prefeito já comentou entre amigos, que não abre mão de ser vice na chapa de Giovanni, como foi acordado no início da pré-campanha, quando conseguiu os partidos para coligação através de sua articulação política. “Se não viabilizar a vice, saio candidato a prefeito”, afirmou Ronaldo.

Ary do Irmão

Outro nome que está muito aceito nos bastidores da política é o do empresário Ary do Irmão Supermercado. Ele, que é muito querido na cidade, pode ser uma articulação para contrapor Rogério do Soares. No tititi da política tem gente forte instruindo nos bastidores a candidatura de Ary. Para os grandes caciques, não é só influenciar na situação, é também influenciar na oposição.

Marcos Inácio

O radialista Marcos Inácio pode ficar sem espaço para uma candidatura. O fato de Dayvid estar antes dele no União Brasil, leia-se “quem chega primeiro bebe água limpa”, e o fato de um grande empresário como Ary do Irmão ver seu nome ventilado a vice, além de Ronaldo da Mila, mesmo bem aceito, Marcos vai vendo sua candidatura a vice se esvaziando. É política. Ninguém entende, mas acontece.

Júlio Ribeiro

Já Júlio Ribeiro, que muitos apostavam que iria derreter no processo seletivo da candidatura à prefeito de Caratinga, chega ao final de junho firme e forte e apresentando seus vídeos nas redes sociais. Obstinação é um dos adjetivos para quem quer ser prefeito de Caratinga e isso Júlio tem demonstrado que tem com sobra.

Pedro Leitão

Nos bastidores da política os comentários são que o professor Pedro Leitão voltou com mais apetite nas eleições após sua visita ao presidente do Congresso Rodrigo Pacheco. Pedro gravou com o senador, fez programas de vídeo nas redes sociais e vem demonstrando que vai para briga como candidato do planalto em Caratinga. Articulado e com força política, sem dúvida são as marcas de Pedro Leitão.

Johny Claudy

Quem também entrou no clima das eleições é o vereador Johny Claudy (PSDB). O vereador vem lançando sua pré-candidatura em vídeos mais elaborados e agora acompanhado de companheiros políticos. Para quem achava que Johny era apenas uma voz que gritava no deserto, engana-se, ele é um coro.

Parque de Exposição

Cada vez mais avançam as obras de reforma do Parque de Exposição e nos bastidores já é articulado um megaevento para inauguração do espaço que está prevista para setembro. No calendário já tem vários nomes da política reservados para Caratinga. Será um evento em nível nacional.