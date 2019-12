PAINEL 12-12-2019

Destaques

O DIÁRIO segue revelando os nomes de pessoas que se destacaram em 2019, nos diversos setores da cidade. Na edição de ontem, trouxemos as indicações do juiz Marco Antonio de Oliveira Roberto, o vereador Ronaldo da Milla, o procurador do município Ranulfo Moreira e o diretor de Agronegócio José Corintho. Hoje, apresentamos os destaques da Cultura e da Música.

Destaque Cultura

Com uma carreira ativa como recitalista, camerista e solista de orquestras no Brasil, Américas, Europa e também China, Simone Leitão é uma das mais atuantes pianistas brasileiras da atualidade. O talento da artista é reconhecido pela equipe do DIÁRIO, que lhe concede o destaque da Cultura 2019.

Simone Leitão

De uma das famílias mais tradicionais da cidade, a artista é conhecida por sua performance intensa, ampla capacidade técnica, forte direção rítmica e personalidade, mas também vem ganhando notoriedade por divulgar a música clássica brasileira no exterior e por idealizar programas culturais e sociais que popularizam e democratizam a música erudita no Brasil. Simone se apresenta anualmente em importante salas de concertos, fazendo a estrela de Caratinga brilhar em diversas localidades.

Destaque da Música

Para 2019, o destaque da Música é Nathan Vieira Trio. Fazem parte Nathan Vieira (guitarras, violões, gaitas e voz), Pablo Bragança (baixo e voz) e Gabriel Vidigal (bateria). O projeto fez cinco anos em 2019, estando há três com esta formação.

Nathan Vieira Trio

Em 2019, o trio subiu aos palcos de diversos eventos em Caratinga e região- alguns inclusive de cunho social, levando o melhor do bom e velho Rock n’ roll com muita técnica, talento e energia para animar o público. Para 2020, um projeto ousado, que em breve será anunciado. Vem coisa boa por aí!

Cartório eleitoral

Cartórios eleitorais fazem o último plantão de 2019 neste sábado (14). Vale lembrar que para alguns municípios, o prazo para os eleitores fazerem a revisão biométrica já está terminando, como é o caso de Imbé de Minas, Piedade de Caratinga e Vargem Alegre, cuja data limite é no próximo dia 17 (terça-feira).

Avaliação

Os industriais brasileiros têm uma avaliação positiva do governo Jair Bolsonaro. De acordo com pesquisa divulgada ontem pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), 60% deles consideram o governo ótimo ou bom, e apenas 7% avaliam como ruim ou péssimo; 26% acham que o governo é regular.

Avaliação II

Já pesquisa Datafolha divulgada no último domingo (8) pelo jornal “Folha de S.Paulo” mostra os seguintes percentuais de avaliação do governo do presidente Jair Bolsonaro: Ótimo/bom: 30%; Regular: 32%; Ruim/péssimo: 36% e Não sabe/não respondeu: 1%. A nota média (de 0 a 10) atribuída pelos entrevistados ao presidente foi 5,1, a mesma de agosto.

Ricos x Pobres

Essas pesquisas estão mostrando algo, é que as diferenças na avaliação do governo de acordo com a faixa de renda se acentuaram ao longo do primeiro ano de mandato de Jair Bolsonaro. O índice de aprovação ao presidente entre os mais pobres é apenas metade da taxa observada entre os mais ricos.