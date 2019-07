PAINEL 06/07/2019

Hospital I

Muitos têm sido os esforços em torno do hospital. Algumas empresas estão se empenhando na reforma das salas de internação, ações solidárias garantiram parte da reforma do bloco cirúrgico, foi criado o Grupo Amigos do Hospital e, ainda que nos bastidores, há muitas pessoas trabalhando para a reabertura do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

Hospital II

Na segunda-feira (08), será a vez de representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Judiciário, Ministério Público e Apac realizarem uma visita às obras no prédio da maternidade. Serão apresentadas algumas parcerias, como a oferta de mão de obra qualificada dos recuperandos. Mais um reforço para o grupo de colaboradores do hospital.

Hospital III

De acordo com informações obtidas pelo DIÁRIO, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora assinará na próxima quarta-feira (10), convênio com municípios da região para a prestação de serviços. Este é mais um passo para reabertura, onde os municípios fidelizarão um repasse per capita, com a contrapartida de cirurgias eletivas. É aguardar para saber quais municípios se unirão a esta nova proposta de funcionamento do hospital.

Hospital IV

Os comentários são de que este mês de julho é decisivo para o HNSA. Com o projeto de um novo modelo de funcionamento já em implantação, o prédio da maternidade recebendo adaptações e a disposição da diretoria administrativa em demonstrar mais transparência nas ações, aos poucos o hospital de Caratinga vem resgatando sua credibilidade e demonstrando que a reabertura está próxima.