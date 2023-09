Operação policial em Ipanema cerca bairro e prende foragido da Apac de Inhapim

IPANEMA – As polícias Civil e Militar desencadearam uma operação na manhã desta sexta-feira (15), em Ipanema, que resultou na prisão de um foragido da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) de Inhapim.

O investigado, de 28 anos, estava em cumprimento de pena na Apac de Inhapim até março de 2023, com aproximadamente 20 anos de condenação. No dia 23 de março 2023, um dia após o assassinato do irmão do foragido, uma equipe da Apac de Inhapim trouxe suspeito até Ipanema para o velório do irmão, oportunidade em que ele evadiu da equipe, estando foragido e cometendo diversos crimes desde então.

Segundo investigações da PC, durante esse período o suspeito cometeu diversos crimes, entre eles dois furtos de motocicleta, um roubo de motocicleta, um homicídio e tráfico de drogas.

Na manhã desta sexta-feira, policiais civis da Delegacia de Polícia Civil de Ipanema identificaram o local onde o suspeito estava escondido, e em conjunto com a Polícia Militar, cercaram o bairro, efetuando a prisão do foragido. No imóvel ainda foram apreendidos diversos tipos de substâncias entorpecentes (maconha, crack e cocaína).

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante e cumprimento dos mandados de prisão, o suspeito será encaminhado para o Sistema Prisional.