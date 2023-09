Ação da PF tem cumprimento de mandado em Caratinga

CARATINGA – A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (27), na 17ª fase da Operação Lesa Pátria, para prender pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro. Agentes foram às ruas para cumprir três mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ação teve desdobramentos em Caratinga.

Os alvos são moradores de São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás. A equipe do jornal O Tempo, em Brasília, apurou que os mandados de prisão são contra os seguintes acusados (os dois primeiros foram presos logo após o desencadeamento da operação):

-Aildo Francisco Lima: Morador de São Paulo, ele fez uma transmissão ao vivo sentado na poltrona do ministro Alexandre de Moraes durante a invasão e depredação ao STF;

-Basília Batista: também moradora de São Paulo, foi presa no dia seguinte aos ataques na Praça dos Três Poderes, mas liberada por “razões humanitárias”;

Uma advogada, moradora do Distrito Federal ainda não identificada.

Confira alguns dos alvos de busca e apreensão nesta quarta:

-Danilo Silva e Lima: morador de Inhumas (GO), acusado de participar da quebradeira em Brasília;

-Osmar Pacheco da Silva: morador de Inhumas (GO), acusado de participar da quebradeira em Brasília;

-Wanderley Zeferino da Silva: morador de Inhumas (GO), acusado de participar da quebradeira em Brasília;

-Luciene Beatriz Ribeiro Cunha: mineira, é apontada como incitadora dos atos de 8 de janeiro;

-Erli Antonio Fernandes: morador de Caratinga, participou da invasão do Palácio do Planalto. Fez vídeos no interior do prédio.

“Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido”, diz a PF em nota.