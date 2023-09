Acidente com caminhões deixa um morto e duas vítimas feridas em Raul Soares

O acidente envolvendo dois caminhões ocorreu durante a tarde desta terça-feira na ponte sobre o Rio Santana, que fica na rodovia MG-329, no quilômetro 75, próximo à cidade de Raul Soares.

O condutor do caminhão que fazia o transporte de leite não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ele tinha 64 anos e não teve o nome divulgado pelas autoridades. Já o motorista do caminhão que presta serviço para o sistema de energia elétrica do município, de 42 anos, e o passageiro, de 23, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para o Hospital São Sebastião, de Raul Soares. Ambos estavam conscientes com escoriações em membros superiores e dores no tórax. Eles permaneceram sob observação médica para exames complementares no hospital.

Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar Rodoviária, tudo ocorreu quando os dois veículos saíram de uma curva e acessaram uma reta em declive. As causas do acidente serão investigadas, mas existe a suspeita de um dos veículos ter invadido a contramão de direção.

Com o impacto da batida, o tanque de leite se desprendeu da carroceria e parte da carga ficou espalhada pela via. O outro caminhão caiu da ponte e ficou com a cabine parcialmente submersa na água. A perícia técnica foi acionada para realizar os procedimentos periciais necessários. A Polícia Militar de Meio Ambiente também foi acionada para tratar das questões ambientais relacionadas ao acidente.

Fonte: Portal Caparaó