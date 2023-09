Acidente fatal na MG-111, em Manhuaçu

Colisão envolveu uma motocicleta e um automóvel Ônix

MANHUAÇU – Um acidente fatal foi registrado na manhã desta quarta-feira (27) na MG-111, região do Barreiro, em Manhuaçu. A vítima é Washington Pereira de Oliveira, 35 anos.

Conforme informações, Washington pilotava uma motocicleta e ao tentar fazer uma ultrapassagem em uma curva, colidiu contra um automóvel Ônix, que vinha em sentido contrário. Devido ao forte impacto, a vítima e a moto foram lançados às margens da rodovia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e quando a equipe chegou ao local, constatou o óbito de Washington.

Outra informação é que Washington trabalhava no Plano de Recomposição das Aprendizagens da Superintendência de Ensino de Manhuaçu.

Um laudo pericial irá apontar as causas do acidente.

Com informações: Portal Caparaó