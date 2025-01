Operação conjunta entre militares de Minas e ES resulta na apreensão de drogas

ALTO CAPARAÓ – Uma operação, desencadeada na última sexta-feira (17), e que contou com trabalho integrado das polícias militares de Minas Gerais e do Espírito Santo, resultou na apreensão de drogas.

Após denúncias dando conta que estaria ocorrendo tráfico de drogas no distrito de Rio Claro, do município de Iúna/ES, local que faz divisa com Minas Gerais, foi desencadeada uma operação conjunta.

Ao se aproximarem do local, as equipes visualizaram três indivíduos, conhecidos no meio policial com diversas passagens por envolvimento com grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas, que ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram sentido a uma região de lavoura, não sendo localizados.

Durante as buscas no local de onde os indivíduos fugiram foram localizadas seis tabletes de maconha, um tablete de cocaína, uma pedra bruta de crack, quatro carregadores, quatro munições calibre 380, seis munições calibre 38, duas balanças de precisão, uma munição calibre 9 mm deflagrada, um coldre, uma faca, diversos materiais para embalar as drogas e um veículo onde se encontrava parte do material também foi apreendido e encaminhado ao pátio credenciado do Detran.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências subsequentes.