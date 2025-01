Minas Gerais encerra ano com o melhor resultado na abertura de empresas desde 2019

Em 2024, foram formalizados 99.061 novos negócios em todo o estado, alta de quase 90% nos últimos seis anos

DA REDAÇÃO – Minas Gerais segue celebrando marcos importantes alcançados em 2024. De janeiro a dezembro, foram constituídas 99.061 novas empresas em todo o estado. É o melhor resultado desde o início da série histórica, em 2019, ano em que foram abertos 52.636 novos empreendimentos e quando o relatório passou a ser divulgado pela Junta Comercial de Minas Gerais (Jucemg). Esse número reflete um crescimento de 88% na abertura de empresas nos últimos seis anos.

O volume de empresas abertas em 2024 representa ainda um aumento de 15,32% em relação a 2023 (85.904). Apenas em dezembro, foram 7.448 novas empresas em todas as regiões do estado, alta de 13,94% em relação ao mesmo mês de 2023 (6.537).

“Seguimos batendo recordes de investimento e de geração de emprego e renda. Um resultado que só conseguimos porque facilitamos a vida de quem quer empreender em Minas Gerais, acabando com regras ultrapassadas para abrir uma empresa no estado e recuperando a confiança dos investidores, nacionais e internacionais”, afirma o governador Romeu Zema.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Sede-MG), Fernando Passalio, complementa. “Empresa é sinônimo de emprego e empreender demanda segurança. Esse resultado reflete a confiança no ambiente de negócios e a efetividade do programa Minas Livre Para Crescer. Tudo isso nos coloca cada vez mais perto da meta de 1 milhão de empregos”.

A presidente da Jucemg, Patricia Vinte Di Iório, contabiliza que “foram 270 novas empresas, em média, formalizadas por dia em todas as regiões de Minas Gerais. Esse resultado inédito de 2024 só foi possível graças à dinamização da economia mineira e à determinação do governo estadual em construir um ambiente de negócios mais favorável, com menos entraves e mais facilidades para quem quer empreender, crescer e prosperar”, comenta.

Alta em regiões e municípios

No acumulado de 2024, a região Central se destacou com 44.231 novas empresas abertas, seguida das regiões Sul (12.032), Triângulo Mineiro (10.428), Zona da Mata (7.837) e Centro-Oeste (6.001).

Em comparação com 2023, a região Noroeste registrou alta de 23,71% no número de novos registros. Depois aparece o Vale do Jequitinhonha e Mucuri (18,25%), com o segundo maior crescimento, um reflexo das ações do Governo de Minas no Vale do Jequitinhonha.

Na sequência estão Sul de Minas (17,35%), Central (16,88%), Zona da Mata (14,26%), Alto Paranaíba (14,05%), Triângulo Mineiro (12,69%), Vale do Rio Doce (11,35%), Centro-Oeste (10,94%) e Norte de Minas (10,73%).

No ranking por município, Belo Horizonte lidera com 26.458 novas firmas constituídas em 2024. Na sequência, aparecem: Uberlândia (6.077), Contagem (3.235), Juiz de Fora (2.750), Montes Claros (2.218), Uberaba (1.918), Betim (1.687), Divinópolis (1.344), Ipatinga (1.316) e Governador Valadares (1.289).

Desempenho por setor

No ano, o setor com melhor desempenho foi o de serviços, com expansão de 17,78%, seguido pela indústria (10,16%), e pelo comércio (8,87%), no comparativo com o volume de empresas constituídas no mesmo período de 2023.

O setor de serviços também se destacou durante o último mês de 2024, confrontado com dezembro de 2023, com alta de 17,25% na abertura de novas empresas, seguido do setor de comércio (4,75%). Já a indústria fechou com variação negativa (-0,37%).

Encerramentos

Em 2024, houve 59.111 baixas empresariais em Minas, contra 48.959 extinções em 2023, representando variação de 20,74%. Já em dezembro de 2024, foram registradas 4.745 baixas, contra 4.137 do mesmo mês de 2023, uma variação de 14,7%.