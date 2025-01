PM apreende arma e munições em guarda-roupas de idoso

CHALÉ – Um idoso, 71 anos, foi conduzido pela Polícia Militar após arma e munições serem encontradas no seu guarda-roupas. A ocorrência foi registrada no bairro Sagrada Família, em Chalé, neste domingo (19).

Uma mulher acionou a PM relatando ter sido acordada pelo idoso, que adentrou em sua residência sem seu consentimento. Após ser repreendido, o autor fugiu do local.

Os militares iniciaram as diligências e localizaram o autor nas proximidades de sua residência. Durante as buscas, a equipe policial encontrou um revólver calibre .22 e 13 munições intactas dentro de um guarda-roupas. O autor foi preso e conduzido, juntamente com os materiais apreendidos, à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

A Polícia Militar ressalta que informações sobre tráfico de drogas e armas de fogo podem ser feitas pela comunidade no 190 telefone de emergência ou 181 disque denúncia unificado.