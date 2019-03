Operação Carnaval leva segurança aos foliões

CARATINGA – Os dias de carnaval já se aproximam e tenente-coronel Luciano Reis, em entrevista coletiva, falou sobre o policiamento em toda área do 62º Batalhão. Segundo ele, a operação tem por objetivo levar segurança aos foliões.

Conforme o comandante, o local que mais atrai público é o carnaval de Raul Soares, onde foi realizado um planejamento especifico. “Estivemos na semana passada reunidos com Ministério Público, organizadores e com o Conselho da Segurança local, de forma que a gente tenha um carnaval seguro. Temos que ter estratégia de policiamento para levar aos foliações a maior segurança possível”.

Em Raul Soares, a PM terá equipes que atuarão em operações como a Lei Seca, visando coibir a embriaguez ao volante, evitando acidentes graves de trânsito. “A mistura não combina, já tivemos morte na cidade por isso. Então que as pessoas que farão uso de bebida alcoólica que utilizem táxi ou o ‘motorista da rodada’. Mas se insistirem, a polícia estará nas rodovias e quem for flagrado será preso”, afirmou o comandante.

Outro crime combatido pela polícia será a importunação sexual ofensiva e segundo o comandante, os policiais já estão orientados nesse sentido.

Com relação aos crimes contra patrimônios, o tenente-coronel disse que a PM tem estratégias bem definidas, assim como para os bairros e alerta que as pessoas que saem de suas casas e vão festejar, “tenham cuidado para que ao chegarem do festejo não tenham o dissabor de encontrar um arrombamento”.

Quanto ao fato de pais levarem as crianças para o carnaval, a dica é que elas sejam identificada com pulseiras e que combinem um ponto fixo para se encontrar aos familiares, caso se percam.