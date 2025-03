Ônibus temático do Chico Bento passeia pela região

Veículo estará em Inhapim, Ubaporanga, Dom Cavati, Engenheiro Caldas e Caratinga

DA REDAÇÃO – A Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, promove, entre os dias 10 e 14 de março, a Carreata Águia Branca no Vale do Aço, em Minas Gerais. Com o objetivo de levar interação, diversão e informação para diversas cidades da região mineira, a empresa desfilará com três novos ônibus de sua frota: um ônibus de dois andares (DD) e dois ônibus RSD, com destaque para o ônibus temático do Chico Bento, que ficará disponível para visitação em pontos estratégicos.

“Nossa intenção é apresentar os serviços que a Águia Branca oferece para os passageiros que querem embarcar das cidades mineiras para São Paulo, Rio de Janeiro e diversos outros destinos. Além do desfile, vamos distribuir brindes e cupons promocionais para as pessoas viajarem conosco”, destaca a gerente de Marketing e Digital da Viação, Grasielle Drummond.

Ontem, a carreata percorreu as cidades de Naque, Periquito, Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Para o restante da semana, a programação é a seguinte:

-Terça-feira (11/03): Inhapim, Ubaporanga, Dom Cavati, Engenheiro Caldas e Caratinga (10h às 14h);

-Sexta-feira (14/03): Governador Valadares (10h às 14h).

Paypertoys

Uma equipe da empresa estará à frente da iniciativa, promovendo a distribuição de brindes, papertoys do ônibus exclusivo do Chico Bento, panfletagem em pontos de grande circulação e interação com o público. Um carro de som acompanhará a carreata, reforçando a presença da marca e divulgando os serviços da empresa na região.

Além de circular pelas cidades, o ônibus do Chico Bento fará paradas estratégicas para que a população possa conhecer de perto esse veículo especial, proporcionando momentos de interação e registro de fotos.