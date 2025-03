Motorista aprovado em concurso toma posse no cargo

CARATINGA – Nesta quinta-feira (06), a Câmara Municipal de Caratinga deu posse a mais um servidor efetivo. Tiago Vasconcelos Fraga entrou em exercício no cargo de Motorista, depois de ter sido aprovado no concurso público cujo edital foi aberto em dezembro de 2023

O processo seletivo para Motorista se deu em duas fases. Em abril de 2024, os candidatos foram submetidos a uma prova objetiva eliminatória e classificatória, assim como os concorrentes das vagas em outras áreas. Os 10 mais bem colocados nessa fase fizeram uma prova prática de direção três meses depois. “O resultado final do concurso para quase todos os cargos foi entregue e pôde ser homologado dentro do prazo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em julho de 2024. Dessa forma, os aprovados para aquelas vagas puderam tomar posse em dezembro. Como o cargo de Motorista ainda dependia do resultado da prova prática, a homologação saiu depois desse prazo e a nomeação só poderia ser realizada a partir de janeiro de 2025, com o início da nova gestão da casa”, explica Paulo Ebron Oliveira Gomes, procurador do Legislativo.

Tiago Vasconcelos Fraga é natural de Ipatinga e mudou-se para Caratinga recentemente, a fim de assumir os compromissos inerentes ao serviço público. “Soube que a rotina do cargo inclui viagens, sendo a mais longa para Belo Horizonte. Isso facilita para mim porque já morei lá também. Será um desafio iniciar a carreira de servidor público aqui em Caratinga, espero fazer um bom trabalho”, declara o recém-empossado.

Para o presidente do Legislativo, Cleider Costa de Medeiros, o ingresso deste e dos demais servidores aprovados no último concurso é uma demonstração de que a Câmara Municipal busca a eficiência na prestação de seus serviços. “Estou satisfeito com os servidores efetivos, são pessoas boas de se trabalhar, esforçadas, empenhadas. Aqui trabalhamos de forma colaborativa, e quanto mais nos apoiarmos, melhor para todos”, afirma.