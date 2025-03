Biomédica de Manhuaçu é morta pelo ex-companheiro em clínica de estética

Ao chegarem, os policiais se depararam com a mulher morta e o homem deitado ao lado do corpo dela, também ensanguentado.

Aos militares, o homem confessou o crime e detalhou a motivação. A polícia fez buscas na casa dele e encontrou armas de fogo e munições.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Betim, na Grande BH. O autor do crime foi encaminhado a uma unidade de saúde sob escolta policial.

Fonte: G1 Minas Gerais