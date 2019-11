Alunos da Escola Prof. Jairo Grossi são premiados com medalhas de ouro, prata e bronze

CARATINGA – A Escola Professor Jairo Grossi teve seis, dos sete alunos classificados para a segunda, e última, fase da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC), premiados com medalhas de ouro, prata e bronze entre os mais de 10 mil participantes de todo o país. Os alunos e a direção da escola receberam com grande alegria o resultado da última etapa, que foi realizada no último dia 21 de setembro na cidade de Ipatinga.

A Olimpíada Nacional de Ciências (ONC) foi uma realização da Sociedade Brasileira de Física (SBF), da Associação Brasileira de Química (ABQ), do Instituto Butantan e da Sociedade Astronômica Brasileira, além de integrar o Programa Ciência na Escola. Ela foi criada com o objetivo de incentivar os jovens a valorizar o meio científico e para identificar talentos nas diversas áreas do conhecimento.

A supervisora pedagógica do 8º ano do Fundamental II ao 3º ano do Ensino Médio da Escola Professor Jairo Grossi, Magaly de Araújo Gomes, destaca a importância dessa conquista como um incentivo aos estudos. “Para os alunos, as olimpíadas apresentam os conteúdos de maneira diferente, mobilizam grupos de estudos e incentivam os estudos individuais. Também despertam o interesse por disciplinas e conteúdos que antes poderiam ser vistos como difíceis ou desinteressantes, além de trabalharem competências importantes para a vida, como controle da ansiedade. É muito gratificante para todos nós, direção, professores, funcionários da Escola Professor Jairo Grossi ter nossos alunos entre os estudantes de todo o país que serão premiados com medalhas de ouro, prata, bronze”.

Entre os medalhistas o sentimento é de felicidade e surpresa com o resultado. O aluno do 2º ano do ensino médio Wilgnert de Alcântara Rodrigues Batista, é medalhista de ouro e descreve o seu sentimento com relação a conquista. “A sensação mais forte foi de surpresa, porque foi uma competição a nível nacional com quase 2 milhões de inscritos na primeira fase. Eu estou bem feliz que a escola me preparou bem para estar ali”. Para os colegas que vão tentar no ano que vem ele deixa um conselho: “Não precisa ter medo não. É só ir lá e mostrar o que você sabe!”.

Adson Gabriel Lopes, também do 2º ano do ensino médio, garantiu a medalha de bronze e deixa uma dica importante para os alunos que pretendem participar da ONC em 2020. “Eu fiquei muito feliz, por se uma prova muito concorrida foi muito gratificante conquistar. A minha dica é procurar as provas anteriores e estudar por elas, porque sempre cai alguma coisa parecida, e não se preocupar tanto, pois é uma prova muito geral principalmente nos conteúdos de física e astronomia”.

O professor de matemática da Escola Professor Jairo Grossi, Rildo Leandro da Silva, explica que a preparação dos alunos foi a partir da grade curricular padrão da escola. “O resultado foi muito gratificante, foi a primeira vez que a escola participou e foi uma surpresa muito boa. Na realidade não ocorreu um preparo específico porque a olimpíada de ciências é um conjunto de disciplinas, aliás até acho esse tipo de olimpíada mais interessante, porque o aluno precisa dessa formação bem mais abrangente. Os conteúdos são trabalhados em disciplinas atreladas e esse ano tivemos até conteúdos de astronomia que não faz parte oficialmente dos currículos escolares, mas que é introduzida na Física”.

Além de Wilgnert e Adson, a Escola Professor Jairo Grossi teve outros medalhistas: Miguel Ferreira Barroso do 9º conquistou a medalha de prata, e as alunas Luísa Musse Rocha, Lívia de Souza Fernandes e Waléria de Andrade Levindo todas do 3º ano do ensino médio conquistaram a medalha de bronze. A premiação oficial da ONC está marcada para o dia 28 de novembro, como não será possível a participação de todos, a escola receberá as medalhas pelos correios e repassará aos estudantes em solenidade a ser agendada.