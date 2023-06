O PREFEITO QUE PENSOU NO FUTURO

José de Assis fala com exclusividade ao DIÁRIO e relembra construção da Avenida do Progresso

CARATINGA- O ex-prefeito José de Assis tem se mantido bastante reservado desde que encerrou sua vida política. Mas, ele aceitou falar com exclusividade ao DIÁRIO sobre a Avenida Dário Grossi, considerada a via que possibilitou o progresso em direção ao Bairro das Graças.

Como se deu início ao projeto?

Na gestão do senhor Dário, surgiu a ideia de ser implantada a avenida do progresso e essa avenida foi um compromisso de campanha que foi estampado em faixas. E tão logo o senhor Dário assumiu a gestão na prefeitura, colocou as máquinas para começar a fazer a avenida, iniciando ali próximo a Sucam. Mas era uma obra muito grande para o porte da prefeitura, para os maquinários da prefeitura, mesmo assim o senhor Dário continuou com os recursos próprios. Mas, ainda sem projeto, aquilo foi assim arrastando por um tempo. Acabou terminando a gestão do senhor Dário, e não foi possível implantar a avenida do progresso.

Sendo assim, como se deram as primeiras movimentações para que obra fosse realizada em seu mandato?

Continuou sendo uma grande expectativa para que ela fosse realizada e foi um compromisso de campanha na minha época de candidato a prefeito. A campanha foi toda voltada para a construção da avenida do progresso. Sendo eleito, eu imediatamente ainda em 1996 fui a Brasília, procurei o deputado Mauro Lopes, estabeleci parceria com ele e o compromisso de alocação de verbas para a avenida do progresso. Tendo em vista que era possível recursos federais, pois estava próximo a BR-116, poderia ter até talvez oito quilômetros na época, recursos federais para construir a avenida do progresso porque era uma alternativa de desvio de movimento, de trânsito da rodovia federal. Então, o Mauro Lopes me prometeu que naquele ano de 96 colocaria no orçamento uma janela com um orçamento pequeno para a avenida do progresso, e no ano seguinte buscaria outros recursos.

Quando os recursos começaram a chegar e as obras tiveram início?

E assim aconteceu, em 1997, começaram a chegar recursos, mas, antes disso foi preparado o projeto, a licitação, a escolha da empresa. Depois de tudo isso acontecido, teve a abertura, lançamento das obras, os maquinários chegaram, e as obras começaram com entusiasmo. A população que ocupava aquela região dependia da prefeitura para resolver problemas locais, como evasão, desapropriação, negociação com as pessoas que ocupavam ao longo da avenida, isso assumi como prefeito a condição de resolver naquela época junto com os proprietários daquele trecho. Começou em 97 incialmente com essa negociação, desapropriação, implantação do canteiro de obras e os recursos foram chegando, as coisas foram acontecendo, o pessoal foi se entusiasmando e as obras foram desenvolvendo, e muito trabalho. Surgiram problemas de natureza ambiental que foram resolvidos também, com a participação da prefeitura, estávamos quase diariamente acompanhando as obras, e as verbas foram chegando. O deputado Mauro Lopes, obtendo recursos necessários para que as obras não parassem e durante toda a minha gestão aconteceu a realização das obras.

Depois, o senhor decidiu homenagear Dário Grossi, com o nome da avenida…

Ao final da minha gestão, no ano 2000, achei por bem mandar para a Câmara um projeto de lei para colocar nome na avenida do progresso. O senhor Dário já estava falecido, achei que era uma oportunidade de homenageá-lo. Coloquei o nome dele na avenida e também no bairro que circunda a avenida, como uma forma de contribuição e reconhecimento pelo excelente serviço que sô Dário prestou ao município de Caratinga. Então, assim, aconteceu que a avenida do progresso, tornou-se a avenida Dário Grossi, finalizou minha gestão, praticamente obra finalizada.

De fato, foi uma avenida pensada no futuro?

Estamos assistindo as melhorias a cada dia, de ampliação da avenida Dário Grossi, que desviou o trânsito da BR-116. E é uma avenida que foi devidamente cuidada e assistida pelo município também com responsabilidade, porque passou a ser um marco de progresso de desenvolvimento para Caratinga. Caratinga estava preparada para o desenvolvimento, com melhoria do sistema de saneamento, que nós cuidamos desde o início da nossa administração, que eliminamos, introduzimos o sistema de esgoto de forma regular, bem projetado, durante dois anos foi regulado com recursos da prefeitura, e logo depois continuidade pela Copasa com contrato de concessão que o município fez com a Copasa para administrar o esgoto de Caratinga. Então, Caratinga ficou com vias de acesso estáveis, dignas, para uma cidade de porte médio, com saneamento adequado, iluminação, asfaltamento das vias públicas de primeira qualidade que procuramos asfaltar o centro da cidade as vias de acesso, os bairros, e com isso nós assistimos até hoje Caratinga crescendo a cada dia a olhos vistos.

Caratinga tem as marcas do progresso com a contribuição da Avenida Dário Grossi?

A avenida que realmente foi para o progresso de Caratinga, e trouxe desenvolvimento para Caratinga. E nós temos colhido frutos disso até hoje, e com isso Caratinga que é uma cidade de centro educacional, desenvolveu muito também nessa área, comércio de Caratinga cresceu e cresce a cada dia, a população também cresce. O ramo imobiliário também cresceu e Caratinga se torna uma cidade fortalecida basicamente na agricultura, o agronegócio é o carro chefe de Caratinga. Senhor Dário iniciou com maquinário da prefeitura, não foi possível realizar a avenida, mas ele mostrou o caminho, a direção. Quando assumi estava conscientizado que aquela era uma obra viável, prioritária e já estava com seu futuro traçado. Encontrei apoio do deputado Mauro Lopes, que alocou verbas e a coisa fluiu naturalmente.