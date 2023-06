Professor Armando Alves da Silva, a avenida dedicada ao pioneiro da Educação

CARATINGA- O professor Armando Alves da Silva (nascido em Itaocara, estado do Rio de Janeiro, em 1913) chegou em Caratinga em 1940. Filho de Alexandre Silva e Adelgonda Alves da Silva, veio de Niterói, onde lecionava no Colégio Santa Rosa.

Passou pela política (foi interventor na cidade de Inhapim por dois mandatos), promotor interino de Justiça e outros cargos.

Ele morreu no dia 25 de outubro de 1998, quando se realizava em quase todo o Brasil o segundo turno das eleições para governadores. Ficou conhecido como pioneiro da Educação, trazendo muitos alunos para Caratinga em lombo de burro.

Conforme relatado em reportagem do jornal da Esquina, datado de 15 de novembro de 1998, professor Armando conheceu, em Niterói, os senhores Miguel Abdala e Geraldo Romanelli Fernandes (filho do doutor Salatiel Fernandes). Miguel havia adquirido o Colégio Caratinga e o convidou a ajudá-lo aqui, como professor.

Em 1945, no entanto, Miguel vendeu o colégio para o senhor Uriel de Almeida Leitão. Mas, professor Armando continuou lecionando ali. Só havia em Caratinga dois colégios: o Caratinga e o Nossa Senhora do Carmo (das irmãs), então um colégio misto. Como elas decidiram fechar a ala masculina, nascia então o Colégio Nossa Senhora das Graças.

Para a elaboração desta reportagem, o DIÁRIO agradece ao professor Armando Arreguy, que contribuiu com arquivos de seu acervo que tratam de seu pai, professor Armando Alves da Silva.

Currículo de Professor Armando Alves da Silva

Cultura geral:

. Curso de Seminário Católico de 1925 a 1936, no Colégio Anchieta, da Companhia de Jesus, em Friburgo, Estado do Rio;

. Curso de Noviciado e Ascética, no Colégio Anchieta – Friburgo;

.

Curso de Direito na Faculdade do Catete e Universidade Gama Filho, na cidade do Rio de Janeiro.

Títulos:

. Certificado do curso de Seminário Católico, 1936, Colégio Anchieta, Friburgo, Estado do Rio;

. Professor de ensino 2° grau, reg. 5744 MEC – Latim Francês Português;

. Diretor de ensino 2° grau, reg.. 1335-MEC;

. Bacharel em Direito pela Universidade Gama Filho – Rio de Janeiro.

. Membro efetivo do Conselho Curador da Fundação Universidade de Caratinga e seu Vice-Presidente.

Cargos:

. Professor do Colégio Anchieta -Friburgo;

. Professor do Colégio Euclides da Cunha – Cantagalo;

. Professor do Colégio Salesiano Santa Rosa – Niterói;

. Professor do Colégio Caratinga – Caratinga (MG);

. Professor da Escola Nossa Senhora das Graças – Caratinga;

. Diretor da Escola Nossa Senhora das Graças – Caratinga;

. Diretor da Escola Estadual José Augusto Ferreira- Caratinga;

. Sócio- fundador e membro do Rotary Club Caratinga;

. Cidadão honorário de Caratinga;

. Cidadão honorário de Minas Gerais;

. Cidadão honorário de Inhapim;

Atividades profissionais:

. Advogado no Foro de Caratinga;

. Interventor Federal em Inhapim;

. Promotor de Justiça – interino – em Caratinga;

. Professor em estabelecimentos de ensino do 2° grau;

. Professor de Ensino Superior na Faculdade de Filosofia de Caratinga;

. Diretor de Ensino de 2° grau;

. Vereador à Câmara Municipal de Caratinga.