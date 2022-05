O PODER DA ESPERA” Escritora vargem-alegrense Eula Camila lança livro onde fala de esperança e fé

DA REDAÇÃO – Todos os dias somos impactados com notícias que nos dão a impressão que estamos atravessando um caminho sem esperança. Mas o que seria do ser humano se não tivesse esse sentimento? Para responder essa questão a escritora vargem-alegrense Eula Camila Oliveira Abreu Miranda acaba de lançar a obra ‘O Poder da Espera’ (Santorini Editora). O livro está disponível no Ponto Cristão, em Caratinga, em todos Markteplaces.

Eula Camila é bacharel em Psicologia, tem licenciatura em Educação Especial, pós-graduada em Psicologia Organizacional e do Trabalho, pós-graduada em Dependência Química e tem especialização em Psicologia Pastoral. O release da obra nos diz que “esperar não é uma tarefa fácil, mas necessária para que possamos viver os propósitos de Deus em nossas vidas! E nesse tempo de espera a palavra que não pode faltar é esperança. Sabe qual é a melhor definição de esperança? Esperar com fé! Quem tem esperança, sabe que a qualquer momento coisas boas podem acontecer. É o impossível que se torna possível, porque somente no coração em que há esperança acontecem em milagres. Mantê-la viva é a maior prova de força que uma pessoa pode dar a si mesma. Tudo que ainda não acabou pode mudar… Cabe a nós conhecer nossos pontos fortes e fracos, e ter o pensamento positivo para fazer com que das crises saiam belas oportunidades de transformar a nossa vida. O melhor é pensar nas surpresas como provocações que nos fazem sair da nossa zona de conforto. Então espere o tempo de Deus, Ele surpreenderá!”

Para saber mais a respeito de ‘O Poder da Espera’, O DIÁRIO entrevistou a escritora Eula Camila, que orienta que “quando compreendemos que Deus está no controle, vamos superando as adversidades, tendo consciência de que no tempo certo as coisas vão acontecer na nossa vida”.

Por que a senhora escolheu este tema ‘Esperança’?

Porque estamos vivendo dias em que as pessoas estão perdendo as esperanças, e durante toda a minha vida venho aprendendo com meus pais, e familiares que quem confia em Deus não perde as esperanças, porque se temos fé e confiamos em Deus, no tempo Dele todas as coisas que sonhamos e projetamos acontecerão.

O que é esperança? Uma ideia, um sentimento ou um conceito?

Esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, mediante sua fé.

Esperança gera superação?

Com certeza, na medida que esperamos, nossos medos vão sendo superados, nós aprendemos a ser mais resilientes, e passamos a ter certeza de que se aquilo que desejávamos não aconteceu no dia e hora em que queríamos, é porque Deus em muitas das vezes tem um propósito e projeto maior para nós, e quando compreendemos que Deus está no controle da nossa vida, vamos superando as adversidades, tendo consciência de que no tempo certo as coisas vão acontecer na nossa vida.

Sempre nos dizem para ‘não perdemos a esperança’. Mas como mantê-la diante das adversidades?

Só existe uma forma de mantermos as esperanças, mediante a fé em Deus, conseguiremos prosseguir se tivermos essa fé que tudo suporta. Manter a cabeça erguida diante dos desafios sem deixar as adversidades nos abalar é um dos primeiros passos. Se o ser humano se entregar ao pessimismo, ou a pensamentos negativos, não conseguirá dar a volta por cima e ser um vencedor. Algumas coisas acontecem para que possamos ter maior resistência e não mais fragilidade.

Este sentimento pode ser muito útil para integridade física e mental?

Com certeza, pois nos dá apoio diante dos obstáculos e mudanças. Devemos pensar que se uma janela se fecha, outra haverá de abrir-se em algum lugar. Compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nos faz refletir que estamos sujeitos às mudanças de estações, onde haverá dias de chuva, outros de sol, mas mesmo assim boas sementes germinam até mesmo em solos áridos e inférteis, e Deus que é especialista em nos surpreender, fará coisas extraordinárias nas nossas vidas. Entendendo isso conseguimos levar uma vida mais leve, e livre de ansiedade que pode ser um grande fardo para algumas pessoas.

A senhora tem formação em Psicologia. Pela sua percepção, as pessoas estão em sua maioria desesperançosas?

Infelizmente encontramos com pessoas o dia todo, e na maioria das vezes quando conversamos um pouco, percebemos que muitos não acreditam mais em dias melhores, e outros que já desistiram até mesmo de tentar vencer as adversidades.

A senhora tem especialização em Psicologia Pastoral. Como ela é tratada nesta obra?

De forma clara e sucinta, mostrando alguns pontos que são fundamentais para uma vida de Esperança. Dentro da Psicologia Pastoral tem a área do Aconselhamento Pastoral, que fundamenta-se na crença, na dignidade e no valor do indivíduo pelo reconhecimento de sua liberdade em determinar seus próprios valores e objetivos, afirmando que o indivíduo tem um valor em si, independentemente do que possa acontecer na sua vida durante sua trajetória, e aproveitamos a oportunidade para trazer alguns conselhos dentro do livro, que acreditamos ser muito importantes para aquele que deseja esperar em Deus, e acredita que tudo acontece no tempo Dele.

Por que é sempre bom falar de esperança?

Porque precisamos mais do que nunca entender que mesmo no meio da tempestade, é possível manter o coração tranquilo e confiar que Deus pode todas as coisas. As condições, vivências e situações que vivemos não podem nos tornar pessoas amargas e tristes. Precisamos tirar boas lições até mesmo dos desafios difíceis.

Como estimular esse sentimento no nosso dia a dia?

Para que este sentimento seja estimulado precisamos em algum momento da nossa vida, refazer as nossas rotas, procurar mudar a nossa história, não se deixe levar pelo cansaço ou pessimismo, porque nós somos muito mais do que isso, do que esses sentimentos que talvez tentem nos dominar. Nada melhor que de vez enquanto mudar a nossa perspectiva, a dinâmica, a situação. Em vez de apenas reclamar, nossos olhos precisam estar fitos nas bênçãos e em tudo o que já conquistamos, onde estávamos e onde conseguimos chegar, e entender que o resto será apenas consequência de nossos pensamentos e ações!

Saber nossos pontos fortes e fracos é fundamental no quesito Esperança?

Com certeza, é muito importante que a gente se conheça, conhecer a si mesmo, te torna mais perto do seu propósito de vida, você passa a compreender que não é obra do acaso, mas que Deus o pai traçou um plano perfeito para cada um de nós, existe um Salmo que nos faz entender isso de forma clara e plena, é o Salmo 139: 13-16 “Pois possuíste os meus rins; cobriste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, e tão maravilhoso fui feito; maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe; e no teu livro todas estas coisas foram escritas; as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia.” Deus foi o autor da nossa vida, e sendo assim Ele tem um propósito para cada um de nós, e conhecendo nossos pontos fracos e fortes, nós podemos trabalhar neles, e superar nossos conflitos.

Por fim, fé, pensamento positivo e força interna seriam os ‘ingredientes’ para nunca perdemos a Esperança?

Exatamente, nenhum ser humano precisa desanimar porque alguns desejos, sonhos ou metas ainda não se realizaram. Mesmo diante de situações desalentadoras, nós somos capazes de perseguir nossos objetivos, mantendo sempre, sem cessar, essa fé e perseverança inabalável. Nem sempre serão dias fáceis, mas suportá-los bem e com o entendimento de que você pode ter novas oportunidades e aprender com as transformações, passaremos a viver uma vida de paz e conforto.