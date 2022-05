Alunos do Cena 1 recebem certificado após conclusão de curso de artes cênicas

BOM JESUS DO GALHO – Alunos da rede estadual de ensino acabam de receber o certificado de participação no Projeto Cena 1, que trouxe para o município oficinas gratuitas de artes cênicas. Interpretação, direção e caracterização de personagens para teatro compuseram a programação do curso realizado na Escola Estadual Padre Dionísio Homem de Faria, parceira do projeto. A iniciativa foi aprovada no Edital Doce e tem apoio da Fundação Renova.

O Cena 1 teve como principal objetivo promover o fortalecimento das artes representativas, que há mais 30 anos conta com a apresentação da tradicional Paixão de Cristo, pelo Grupo Athos, razão social Grupo de Teatro Tarcísio Marximilano de Paula.

As oficinas do Cena 1 foram ministradas pelos artistas Mari Antonaci, que esteve à frente das aulas de interpretação e direção do espetáculo resultante das aulas; e Rômulo Amaral, que ensinou maquiagem e caracterização de personagens. Ao todo, os participantes contaram com 24 horas de capacitação.

Segundo pesquisa de satisfação do Cena 1, o projeto foi avaliado com a nota máxima por mais de 90% dos alunos, que se revelaram muito satisfeitos com a iniciativa. Boa parte dos estudantes manifestou interesse pela sequência das oficinas, como foi o caso de Fernanda Ragetli. “Com mais aulas, poderemos adquirir mais conhecimentos e aprimorar o que já aprendermos”, observou a aluna.

Alessandro Assis avaliou “que as aulas foram inovadoras, criativas, com jogos, mas sem perder o foco do aprendizado”.

Cibele Duarte contou que as oficinas superaram as suas expectativas. “O curso nos ensinou a como lidar com as emoções. Vou levar esses momentos para o resto da minha vida em meu coração, dizendo para as pessoas com orgulho: participei do Cena 1”.

Mari Antonaci conta que se surpreendeu com a turma. “Atuar no Cena 1 como oficineira e na direção da cena final foi um presente para mim. Trabalho muito com crianças, mas minha experiência com os adolescentes foi ótima. Eles se entregaram às atividades, aprenderam a se olhar, a se conectar com o outro. Os alunos se dedicaram ao que foi proposto. Uma das alunas contou que sempre embarcou no mesmo ônibus que uma de suas colegas do teatro, mas só foram se ver, se conhecer na oficina. O teatro vai além da encenação, ele é algo que segue com a vida, que transforma pessoas”, sublinha a atriz manifestando em seguida gratidão à Escola Estadual Padre Dionísio por abrir suas portas para acolher o Cena 1.

Rômulo Amaral também avaliou positivamente o desempenho da turma. “Fiquei encantado com a turma que sai do curso com uma visão diferente do teatro que, até então, eles tinham. Ao longo das aulas, os adolescentes se transformaram em um tempo muito curto, o que reflete em nós também. Após tanto tempo afastado das salas de aula por causa da pandemia, saio revigorado desse projeto, acreditando nas boas sementes que semeamos aqui para o fortalecimento da arte em Bom Jesus”.

A produtora do projeto, Isadora Zeferino, enfatiza que os objetivos do projeto foram alcançados, dentre os quais, ela destaca fomentar ainda mais o movimento teatral em Bom Jesus do Galho. “Durante o curso, alunos manifestaram interesse em ingressar no grupo Atos e se dedicar mais às artes cênicas”.

Isadora adianta que em breve o Cena 1 deve ganhar sequência. “Os alunos manifestaram interesse por essa continuidade, o que ajuda ainda mais a dar sentido ao que iniciamos em Bom Jesus do Galho, propondo novas linguagens, inovando as formas de se fazer teatro. Nosso propósito agora é ampliar as ações do Cena 1”.

MOSTRA

O produto cultural do Cena 1 é o espetáculo montado pelos alunos, sob a orientação dos professores Mari e Rômulo. A encenação foi registrada em vídeo que está em fase de edição. A peça será veicula nas redes sociais do projeto. O lançamento do espetáculo será feito presencialmente com os participantes do curso.

Quem tiver interesse em conhecer ou acompanhar as atividades do Projeto Cena 1, basta acessar o instragram @projeto.cena1. Também integram a equipe do projeto a proponente Goretti Zeferino, o gestor cultural Rodolfo Bello, o fotógrafo Eduardo Galetto e a designer Malu Magalhães.

Fotos: Eduardo Galetto | Cidade Nuvem