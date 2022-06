Regional de base: Definidos os jogos das semifinais

CARATINGA – A quinta rodada do Regional Sub 15 e 17 foi mais uma vez recheada de muitos gols e definiu os quatro semifinalistas nas duas categorias. Em Ubaporanga, a Associação Atlética de Ubaporanga venceu o Leopardo de Santa Rita por 5 a 0 no Sub 15. Os meninos comandados pelo técnico Carlos Alberto fizeram ótima campanha. Na categoria sub 17, o confronto foi contra o bom time do Palmeiras de Santa Efigênia. Num grande jogo, com alternâncias de placar e com adrenalina em alta, os donos da casa venceram por 4 a 2 e também se garantiu na semifinal.

No estádio Manoel Ribeiro, campo do 1°de Maio, o Esporte Clube Caratinga também garantiu vaga vencendo os dois jogos contra o alvinegro. No Sub 15, o Dragão voltou a golear. Dessa vez por 16 a 1. Mostrando toda a diferença entre um trabalho de longo prazo, em relação a um projeto promissor que está só começando sob o comando de Vinicinho e Lucas. Aliás, ambos merecem muito mais apoio. No Sub 17, o Rubro Negro voltou a vencer. Dessa vez por 5 a 0 e também avançou de fase. Confira a classificação: