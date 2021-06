“O planejamento é fundamental para o desenvolvimento de uma cidade” afirma Pedro Leitão

CARATINGA – O presidente executivo da Rede de Ensino Doctum, professor Pedro Leitão, que faz parte do Partido Verde, já foi secretário do estado de Agricultura, e candidato a deputado federal com uma votação expressiva em várias cidades mineiras, afirma que Caratinga, que hoje completa 173 anos, tem um potencial muito grande e pode se tornar uma cidade ainda mais atrativa em todos os aspectos, desde que tenha planejamento.

O professor Pedro afirma que Caratinga tem potencial pela localização no estado, em termo de logística, pela questão da mão de obra e faz algumas reflexões sobre o município. “Penso também que é uma cidade que a gente vive e gosta, e a gente não aceita ninguém falar mal da casa da gente, mas a gente mesmo pode fazer algumas reflexões. Caratinga tem melhorado algumas coisas, mas ainda acho, sempre achei, que falta um planejamento. Esse planejamento não está centrado só em prefeitura, acho que é a comunidade começar a sonhar junto, que cidade a gente quer no futuro, porque se a gente não sonhar, a gente não realiza”.

PLANEJAMENTO

Para o presidente da rede Doctum, o planejamento é fundamental para o desenvolvimento de uma cidade, e precisa ser feito por um todo. “O que é pensado e planejado, como são os condomínios são muito bem estruturados, agora aqueles bairros que não têm nenhum esforço de planejamento, de definir onde são as vias, qual o tamanho da calçada, onde tem escola, onde tem uma praça, vira às vezes uma área que será um problema para a cidade. Então do mesmo jeito que a gente pode ter um planejamento urbano melhor, com participação da comunidade, a gente também pode ter um planejamento em outros setores da cidade, tanto quanto no ponto de vista da saúde, de educação, como no desenvolvimento e turismo. Acho que a gente tem um potencial muito grande quando a gente vê por exemplo algumas iniciativas que dão certo, a gente tem que ir atrás dessas iniciativas para fazer multiplicar. Quando você vê uma “Cachoeira Boutique Hotel”, que é uma coisa que deu certo, o poder público tem que abraçar e transformar não só em uma iniciativa, mas em uma rede, de iniciativas parecidas, para poder gerar essa questão. A própria questão desses núcleos de call center, se é uma coisa que deu certo, pode dar certo para outras áreas também, não só para educação. Eu acredito muito nisso, acho que é preciso a gente fazer mais esforço de imaginar o futuro, para que a gente possa construir o futuro na direção que a gente deseja”, enfatiza Pedro.

DESIGUALDADE SOCIAL

O professor disse se sentir muito incomodado com a desigualdade que ainda existe em Caratinga. “A gente sabe que é um problema nacional, mas quando a gente olha Caratinga, você estar no centro é uma coisa, na periferia é muito diferente. A gente vai resolver esse problema da noite para o dia? Não. Mas a gente pode ver pelo menos para onde cidade vai crescer, ou quem quer ter casa, onde a pessoa pode pelo menos mirar pra ter. Caratinga é um município muito grande, a gente não precisa ficar todo mundo amontoado, por mais que tenha gente que tenha terrenos e prédios no centro, e é natural a gente querer que se valorizem, mas porque a gente não começar a identificar outros lugares que podem ser outro tipo de centro? Um centro de saúde, um centro de desenvolvimento, um centro de call center, ou um centro de empresas de tecnologia. Às vezes parece distante isso, mas é perfeitamente possível”.

EDUCAÇÃO

Como professor, Pedro acredita que se pegar na raiz, para saber como se tornar mais atrativo, vai cair na educação. “A educação parece um investimento distante, mas toda energia que você joga nesse setor, ele afeta todos os outros, é o que eu acredito. Não sei se é porque é meu lugar de vivência, da minha cidade, da minha família, sempre vivenciei isso, sempre vi acontecer na prática, vi famílias, por exemplo, que tinham uma condição e uma pessoa fez curso superior e mudou a vida de toda família. Às vezes com investimento de quatro anos, vinte anos depois, ela ainda vive desse investimento inicial. Se a gente começar a realmente ter uma estrutura de creche, de educação infantil, investir na qualidade de educação pública, e a gente ter um centro de formação, porque educação hoje não está mais só na formalidade, ela pode estar em capacitações, acredito muito nisso, acho que se torna muito atrativo. Até na agricultura mesmo, hoje a gente vê, ela se desenvolve para qualificação, para onde tem informação, a gente vê isso muito no café, que se torna de qualidade. Ele é vendido às vezes pelo dobro do preço, porque ali tem conhecimento agregado, hortifruti da mesma forma, então acredito muito nisso, mas isso não é um só de um setor, faz parte da imaginação, da sociedade ver onde a gente quer chegar, acredito que é um caminho que faz as coisas acontecerem”, concluiu Pedro Leitão.