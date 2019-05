Pernambucano de 78 anos passou por Inhapim na última sexta-feira, como parte do percurso de sua peregrinação. Ele saiu de Caruaru/PE com destino à Aparecida/SP

INHAPIM– Pedro Guedes da Costa, aposentado, 78 anos, peregrina há quase 12 anos pelas estradas do Brasil para cumprir suas promessas. Na mais recente delas, ele seguiu viagem de Caruaru, nordeste de Pernambuco, no dia 1° de outubro de 2017 com destino ao Santuário de Aparecida, maior templo católico do país, localizado em Aparecida/São Paulo.

Após quase dois anos caminhando, ele passou pela cidade de Inhapim na última sexta-feira (17). Pedro conta que sofria de trombose e osteoporose e fez a promessa de que caso conseguisse a cura para essas doenças, sairia de sua cidade até Aparecida, um total de 2.500 km, carregando uma cruz de 33 kg.

Durante a peregrinação, o idoso já acumulou vários objetos, como terços, fitas, santinhos e até mesmo fotografias de algumas pessoas, que como ele, têm fé em alcançar alguma graça. Ele também reservou um espaço para uma espécie de cartaz, que faz um breve relato de sua história.

Com fé, Pedro comenta os obstáculos que têm enfrentado, mas demonstra firmeza em alcançar o objetivo, frisando que não há arrependimentos. “Fiz a promessa com a Virgem Maria e com Deus, que eu ia até o Santuário de Nossa Senhora. Hoje estou andando, graças a Deus, estou curado, um homem com 78 anos fazer uma caminha dessa é muito difícil. E eu não estou arrependido porque fiz a promessa, jamais vou me arrepender e estou chegando lá, se Deus quiser”.

O pagador de promessas conta que cumpre o percurso de 4 km a 5 km por dia. “É pouco, mas, um pouco que vou chegar lá. Não adianta eu querer andar muito e não chegar, andar 15 ou 20 km e dar esgotamento. Já adoeci várias vezes, mas sempre me pego com Deus: ‘Senhor, Nossa Senhora’. No outro dia estou bom e viajo”.

Pedro Guedes reúne forças para cumprir a promessa e por onde passa chama atenção. Admiração e muita solidariedade de moradores das cidades e caminhoneiros que ajudam como podem, seja com banho, mantimentos, roupas, remédios ou ligação para os familiares, já que o aposentado não possui telefone celular.

Ele ainda não tem previsão de quando chegará ao seu destino, mas tem fé que alcançará seu objetivo. “Sei o dia que saí de Caruaru, em Pernambuco, agora o dia e a hora que vou chegar lá só Deus e Nossa Senhora que sabem. Mas, vou confiar em Deus e peço aos irmãos também que orem por mim, não sou homem santo, sou pecador igual vocês. Na reza peçam à Virgem Maria e ao nosso Criador que me abençoem nessa caminhada. Ele vai lhe abençoar e me abençoar também”.

Histórico

Esta não é a primeira vez que Pedro paga uma promessa. Em 22 de dezembro de 2007 o idoso saiu de Pernambuco com destino ao Santuário do Divino Pai Eterno, que fica na cidade de Trindade-GO e chegou no ano de 2015 após cruzar 12 estados. Um percurso que durou sete anos. Para pagar as promessas, precisou deixar o emprego de auxiliar em um colégio de freiras em sua terra natal.