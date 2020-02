O MERCADO DE TRABALHO PARA OS JOVENS

Ildecir A.Lessa

Considerado em sua mais ampla acepção, o trabalho pode ser concebido como o exercício da atividade humana, quaisquer que sejam a esfera e a forma sob as quais esta atividade seja exercida. Na linguagem cotidiana, a palavra trabalho possui muitos significados, quase sempre conotando a ação do homem para sobreviver e realizar-se. Segundo Bueno (1988), trabalho é um termo masculino que, em sua forma substantiva, quer dizer: exercício, aplicação de energia física em algum serviço, numa profissão, ocupação, mister, ofício, labuta, esforço; esmero, cuidado, dedicação, feitura de uma obra.

E por falar de trabalho, são inúmeros os currículos que são espalhados nos pontos de trabalhos por jovens. Tenho na minha atividade profissional, recebido vários desses currículos, para possível contratação. A seleção é sempre muito lenta e, os salários são baixos. Isso aborda a questão da escolha profissional, como um processo que inevitavelmente remete os jovens à sua inserção em uma realidade multiprofissional e em um mercado de trabalho em constante transformação.

Isso precisa ser bem desenvolvido, no momento da orientação profissional, para concretizar a escolha de um curso, a fim de definir uma profissão a ser seguida, ou seja, uma ocupação profissional. Imperativo o norte da escolha profissional, onde é fundamental, propiciar o acesso as informações essenciais a esta escolha, relativas às profissões, cursos, mercado, oportunidades e tendências de trabalho, e, por outro, suscitar uma reflexão sobre o significado do trabalho para o sujeito em escolha. Escolher uma profissão significa, em sentido mais amplo, escolher a atividade laboral à qual será dedicada boa parte da vida futura.

Neste sentido, a escolha profissional nos remete ao conceito de trabalho enquanto categoria que constitui a mediação entre o indivíduo e a sociedade e, através dela, a concretização das determinações individual e social presentes nesta escolha. Isso porque, o esforço empreendido na consecução de um fim, o trabalho é uma atividade tão antiga quanto o empenho do homem em obter a satisfação de suas necessidades, garantindo, assim, sua sobrevivência e a da espécie. Com a qualificação de uma das mais antigas experiências humanas, muitos pontos mostram a evolução do trabalho através dos tempos, de acordo com circunstâncias históricas, bem como a adoção de formas específicas e a aquisição de crescente complexidade e tecnicidade, características do trabalho sistematizado da era industrial e seu elenco de empregos.

Deste momento remoto da história até os dias atuais, as formas de execução do trabalho é que se alteraram e se diversificaram, mas o trabalho enquanto condição humana permaneceu. Em decorrência do conjunto de acontecimentos que se convencionou chamar de Revolução Industrial, alteraram-se o conceito, a natureza e principalmente as formas de organização do trabalho. A partir de então, ocorreram profundas transformações, culminando com o trabalho, nos dias atuais, configurado como atividade desenvolvida predominantemente de forma institucionalizada, mediante pagamento de salários e voltada à produtividade e obtenção de lucros, sob os auspícios da economia de mercado. Pode-se considerar que o significado subjetivo atribuído ao trabalho, no momento da escolha profissional funciona, para os indivíduos, como uma estrutura cognitiva que tem forte impacto sobre suas percepções, atribuições, sentimentos, moral e valor social, e que indubitavelmente influenciará o próprio comportamento destes indivíduos posteriormente no trabalho, além de possibilitar, de modo mais efetivo, a formação das atitudes coletivas frente às atividades laborais.

Concluindo, podemos considerar que as perspectivas para o mundo do trabalho em que vivemos hoje é de um aperfeiçoamento contínuo e constante. É indispensável, portanto, que os profissionais de orientação profissional estejam sintonizados com este fluxo de recodificação dos espaços ocupacionais, acompanhando as mudanças contínuas no mundo do trabalho, informando a clientela e propondo a reflexão sobre a postura a ser assumida, no momento da escolha profissional, quanto ao que se busca e se espera do mundo do trabalho, num processo ativo de construção da identidade profissional, principalmente para os jovens ingressarem no mercado de trabalho.