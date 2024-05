NOTÍCIAS DO AGRO

ICE

Os contratos de arábica na ICE Futures US, em Nova Iorque, e os de robusta na ICE Europe, em Londres, fecharam sexta-feira (24) em alta, encerrando uma semana em que voltaram a acumular fortes altas nas duas bolsas. Na ICE Futures US, os contratos de arábica para julho próximo bateram sexta-feira em US$ 2,2020 por libra peso na máxima do dia, oscilaram 715 pontos entre a máxima e a mínima, e fecharam a US$ 2,1825 por libra peso, em alta de 260 pontos. Na ICE Europe, em Londres, os contratos de robusta para julho fecharam sexta valendo US$ 3.892,00 por tonelada, em alta de 73 dólares.

Quedas

As chuvas que caíram até agora no Vietnã são insuficientes e o mercado vai se conscientizando que perdas para a próxima safra de robusta estão se consolidando. No Brasil, os primeiros lotes de conilon e de arábica da nova safra 2024/2025, apresentam quebra acima da usual no benefício e porcentagem baixa de peneiras altas. Os estoques remanescentes são baixos, tanto nos países produtores como nos consumidores, e o consumo mundial cresce. Os eventos climáticos extremos continuam se sucedendo e, a chegada do fenômeno La Niña no segundo semestre deste ano traz fortes preocupações para o mercado internacional de café.

Estoques

Os estoques de cafés certificados na ICE Futures US caíram, na sexta-feira (24), 30 sacas. Estão em 774.686 sacas. Há um ano eram de 620.633 sacas, quando eram considerados criticamente baixos. Subiram neste período 154.053 sacas. Somaram alta de 14.303 sacas nesta semana. Na semana passada subiram 48.512 sacas e na semana anterior 22.693 sacas. No mês de abril cresceram 64.549 sacas. No mês de março somaram alta de 234.662 sacas. Subiram 103.777 sacas no mês de fevereiro. No mês de janeiro caíram 1.395 sacas.

Dólar e o mercado

O dólar fechou sexta-feira (24) a R$ 5,1680 em alta de 0,27 %. Quinta-feira (23) subiu 0,0,04 %. Fechou a sexta-feira anterior, dia 17, valendo R$ 5,1020. Em reais por saca, os contratos para julho próximo em Nova Iorque fecharam hoje valendo R$ 1.492,01 Terminaram a sexta-feira passada a R$ 1.394,33. Encerraram a sexta-feira (17) valendo R$ 1.372,18.

Mercado

No mercado físico brasileiro, os compradores aumentaram as bases de preços ao longo da semana, acompanhando as altas em Nova Iorque e do dólar frente ao real. O volume de negócios fechados foi baixo, repetindo o comportamento apresentado nas últimas duas semanas. Estamos na entressafra e é pequeno o volume de café da safra que está terminando, ainda em mãos de produtores. Esses produtores resistem em vender nas bases de preços oferecidas. Estão com suas atenções voltadas para os trabalhos de colheita da nova safra.

Financiamento da safra

O CMN – Conselho Monetário Nacional aprovou quinta-feira, dia 23, a destinação de R$ 6,8 bilhões do Funcafé – Fundo de Defesa da Economia Cafeeira para o financiamento da safra brasileira de café 2024/2025. Ao longo do final de semana, a passagem de uma frente fria vai contribuir com instabilidades localizadas de fraca intensidade, com a passagem da frente fria as áreas produtoras devem receber uma massa de ar frio que vai contribuir com a diminuição da temperatura mínima, podem ser esperadas temperaturas em torno dos 15°C para Espírito Santo, 12°C para o Triângulo Mineiro, 9°C para o sul de Minas Gerais. Essa massa de ar frio deve continuar favorecendo a diminuição das mínimas ao longo da semana que vem (CLIMATEMPO).

Embarques

Até dia 24 os embarques de maio estavam em 2.007.698 sacas de café arábica, 544.022 sacas de café conilon, mais 206.208 sacas de café solúvel, totalizando 2.757.928 sacas embarcadas, contra 2.524.011 sacas no mesmo dia de abril. Até o mesmo dia 24 os pedidos de emissão de certificados de origem para embarque em maio totalizavam 3.352.731 sacas, contra 3.420.211 sacas no mesmo dia do mês anterior.

Bolsa Nova Iorque

A bolsa de Nova Iorque – ICE, do fechamento do dia 17, sexta-feira, até o fechamento do dia 24, subiu nos contratos para entrega em julho próximo 1165 pontos ou US$ 15,41 (R$ 79,64) por saca. Em reais, as cotações para entrega em julho próximo na ICE, fecharam no dia 17 a R$ 1.394,33 por saca, e sexta-feira, dia 24, a R$ 1.492,01. Ainda na última sexta, nos contratos para entrega em julho, a bolsa de Nova Iorque fechou em alta de 260 pontos.