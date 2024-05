Mas Ele Encontrou Graça Aos Olhos de Deus

Noé é uma figura bíblica que se destaca da maioria de todas as outras.

Por quê?

Porque viveu numa época pré-histórica (isto é, não incluída na história antiga da humanidade – a Bíblia ainda é vista como um livro não-histórico) e na verdade, Noé está posicionado como um divisor de águas: a época antes do Dilúvio, e pós Dilúvio.

O que aconteceu – por que houve aquele dilúvio, que destruiu tudo na terra – toda vida humana, animal, e quem sabe muitas espécies vegetais?

Os versos 1-7 de Gênesis 6 descrevem a situação do mundo nos dias de Noé pré-dilúvio. O resumo de toda a explicação é (v.5):

“o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má.

O fato mais triste encontramos no versículo seguinte:

Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração.

Você consegue imaginar esse quadro – o Criador, que se dedicou tanto e fez todas as coisas vivas e não-vivas deste nosso planeta, decidiu acabar com tudo? Que arrependimento profundo!

Imagine tudo de belo, exótico e até extravagante que existe hoje na natureza – e que talvez antes do Dilúvio era ainda mais artístico e belo, mais perfeito, mais colorido – mas extasiante e cativante! A tremenda ciência por trás de cada ser criado – cada um um ser especial, com características próprias bem como podendo ser identificado com seus similares, ou “parentes” do reino animal??!!!

Mas o determinante foi a maldade no ser humano.

Triste, não é? Eu acho isso muito triste.

E a “limpa” que Deus fez não foi para acabar com tudo – foi para dar uma nova chance, um novo começo.

É isso que eu entendo por trás do versículo 8:

Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor.

Vimos um filme outro dia com o título “Noah” (Noé em inglês) que nos impressionou profundamente. (Meu primeiro bisneto se chama “Noah”!!!)

Por trás do filme há muita pesquisa, e imaginação – pois, do que se sabe hoje sobre aquele tempo (como eu me referi acima) é muito pouco, ou, oficialmente, praticamente nada. (Mesmo que os sinais de uma enchente muito pior que a do Rio Grande do Sul deixou marcas em vários lugares – rochas – do mundo inteiro. (É, já estamos iniciando a descobrir fatos daquela época!)

A enchente no meu estado gaúcho é algo terrível e que deixará marcas na história do Rio Grande por muitos anos – décadas, séculos, quiçá.

Na verdade, com a conquista de Noé – achar graça diante do Criador – todos os humanos que existem hoje foram contemplados.

Você também achou graça diante do Senhor!

O que você está fazendo?

Pense nisso, tá certo?!

E tenha uma ótima semana.