Na região, maioria dos municípios tem mais homens que mulheres

Conforme os dados recentes divulgados pelo Censo 2022, a maioria dos municípios da região apresentou maior população masculina em relação a feminina. O DIÁRIO considerou para este estudo os municípios de Bom Jesus do Galho, Caratinga, Córrego Novo, Entre Folhas, Imbé de Minas, Inhapim, Piedade de Caratinga, Pingo-d’Água, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta, Ubaporanga e Vargem Alegre.

Destes, apenas Caratinga, Pingo-d’Água, São Sebastião do Anta e Vargem Alegre contabilizaram mais mulheres que homens.