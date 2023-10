Municípios da regional de Educação tem instituições de ensino premiadas

CARATINGA- A Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Caratinga tem 12 escolas vencedoras na 2ª edição do Prêmio Escola Transformação 2023.

As instituições de ensino estão distribuídas nos municípios de Bom Jesus do Galho, Entre Folhas, Iapu, Ipaba, Ipanema, Pocrane, Inhapim, São Domingos das Dores e Taparuba.

Para serem elegíveis ao prêmio, as escolas devem obter uma média mínima de 80% na taxa de participação das áreas de conhecimento da Matemática, Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Nesta 2ª edição da premiação, foram concedidos 350 prêmios a 293 escolas, divididos por nível de ensino, categoria de premiação e porte da escola. Cada unidade receberá valores em dinheiro, por premiação, para serem usados no desenvolvimento de projetos pedagógicos

A iniciativa tem por objetivo reconhecer e premiar experiências de sucesso das escolas públicas estaduais de Minas. Os destaques vão para os resultados de desempenho nas avaliações aplicadas na rede e nos resultados parciais de fluxo escolar nos seguintes níveis do ensino: anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e ensino médio.

Premiação pode chegar a R$ 125 mil por escola

Participam do Prêmio Escola Transformação 2023 as escolas de ensino regular que possuam 10 (dez) ou mais estudantes matriculados no 5º ano do ensino fundamental, no 9º ano do ensino fundamental e/ou no 3º ano do ensino médio (tradicional e integrado). Não participam as modalidades de ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Profissional e as escolas exclusivas de Educação Especial.

A premiação das escolas é feita a partir do Índice Escola Transformação (Inest), que leva em consideração os indicadores de fluxo e desempenho dos estudantes. A premiação varia de R$ 25 mil a R$ 125 mil de acordo com o porte da unidade.

Com repasse de recursos por meio de termo de compromisso, a execução dos valores é feita a partir da seleção de projetos — dentre os que constam no Portfólio de Projetos Pedagógicos, disponibilizado pela SEE, e com aprovação do Colegiado escolar — para a implementação de ações de melhoria, que estejam no limite dos recursos recebidos.

Avaliação Intermediária

Os testes foram compostos por questões de múltipla escolha e dispostos na prova com graus de dificuldade diferenciados (fácil, médio e difícil).

A Avaliação permite à SEE/MG levantar os dados para que os professores possam realizar um trabalho de recuperação e fazer as mediações necessárias para que as aprendizagens aconteçam. Possibilitando, assim, qualificar e acompanhar o processo de ensino e aprendizagem individualmente, ao longo do ano letivo.

Confira a lista de escolas vencedoras:

CATEGORIA I – MAIORES INEST-2

BOM JESUS DO GALHO

Escola Estadual João Paulo II -Ensino Médio

Escola Estadual Presidente Artur Bernardes- Anos Iniciais e Ensino Médio

ENTRE FOLHAS

Escola Estadual Doutor José Augusto- Ensino médio

IAPU

Escola Estadual Durval Madalena – Anos Finais

IPABA

Escola Estadual Gerson Gomes de Almeida- Anos Finais

IPANEMA

Escola Estadual Coronel Calhal- Anos Finais e Ensino Médio

Escola Estadual Nilo Morais Pinheiro- Anos Finais

POCRANE

Escola Estadual Anita Garibaldi- Anos finais e Ensino Médio

Escola Estadual Leanir de Assis Magalhães- Ensino médio

CATEGORIA II – MAIORES VARIAÇÕES PERCENTUAIS POSITIVAS ENTRE O INEST-1 E O INEST-2

INHAPIM

Escola Estadual Euclides Pinto de Oliveira- Anos Finais

SÃO DOMINGOS DAS DORES

Escola Estadual Alaíde Dornelas Nepomuceno- Ensino Médio

TAPARUBA

Escola Estadual Orlando Alves Pereira- Anos Finais