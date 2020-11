Mulher morre ao ser atropelada em Ubaporanga

UBAPORANGA – Lucilene Maria de Luna, 39 anos, morreu ao ser atropelada no KM 3 da AMG-900, na noite desta última segunda-feira (2), em Ubaporanga De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o motorista que atropelou a mulher ainda é procurado.

Segundo a PM Rodoviária, bombeiros voluntários civis de Ubaporanga haviam resgatado a vítima ainda com vida para o hospital em Caratinga, mas ela acabou não resistindo aos ferimentos durante o trajeto.

Conforme apurado pela Polícia Militar Rodoviária, a mulher apresentava transtornos mentais e estaria deitada na pista no momento do atropelamento. Ela era residente do Córrego Pau de Folha, zona rural de Ubaporanga.

Os militares investigaram o local do fato, mas não encontraram vestígios do acidente. O motorista que atropelou a vítima não teria parado para prestar socorro e também ainda não tinha sido localizado até a publicação desta reportagem.