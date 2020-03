Muito mais que flores

No último domingo, dia 8 de março, foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. Data que representa a luta histórica de mulheres por equidade profissional e social. Como nos outros anos, as redes sociais ficaram repletas de parabenizações, os comércios estimularam a compra de presentes e algumas mulheres receberam flores. De fato, foi uma bela comemoração. Uma comemoração que poderia ser muito mais bela se – alguns – homens não a tornassem superficial.

É necessário compreender que as mulheres não querem apenas flores, na verdade, as flores não significam nada quando entregues por homens que não as respeitam. Adianta receber flores quando 5,5 milhões de brasileiros não possuem registro paterno na certidão de nascimento? Adianta receber “parabéns” quando 1314 brasileiras foram mortas em 2019 pela condição de serem mulheres? Não.

A atual condição das mulheres no Brasil é preocupante porque elas continuam convivendo com a desigualdade salarial, abandono paterno, objetificação do corpo, violência, feminicídio… enfim, com uma lista gigantesca que prova o quanto o sexo feminino é subjugado. Cada vez mais a realidade feminina se aproxima de distopias como O Conto da Aia, livro que originou a série The Handmaid´s Tale e impactou leitores de todo o mundo ao contar a história de uma sociedade na qual mulheres são apenas objetos sexuais, vítimas de violência física, psicológica, sexual e material.

Os homens precisam ser educados desde a infância para não cometerem os mesmos erros que as gerações anteriores cometeram; a partir dessa reeducação os dados de violência, abandono paterno e desigualdade serão menores. Assim, as flores serão adicionais ao respeito, igualdade salarial, direito de escolha, fim da idealização da maternidade, liberdade e autonomia.

Se não vivêssemos em uma sociedade machista, na qual a mulher deve respeito ao homem que, por sua vez, considera a mulher como escrava doméstica e objeto sexual, haveria sentido em oferecer flores e parabenizar mulheres pela sua existência. Mulheres precisam de muito mais que flores. Ofereça flores quando você já oferece respeito.

Daniel Dornelas

Aluno do UNEC, escritor e produtor de conteúdo literário.

@lendocomdaniel