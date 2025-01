MP oferece denúncia contra tutora de pitbulls

Os cães escaparam do quintal e atacaram duas pessoas em São Sebastião do Anta

DA REDAÇÃO – Uma mulher de 39 anos, residente na cidade de São Sebastião do Anta, foi denunciada à Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Inhapim, por lesão corporal grave por omissão imprópria e poderá responder também pedido de indenização. A mulher é acusada de não cuidar devidamente da guarda de três cães da raça Pitbull, que escaparam do seu quintal e atacaram duas pessoas, “deixando-as à beira da morte e com sequelas irreparáveis para o resto da vida”.

Conforme a denúncia apresentada pelo promotor de Justiça, Jonas Junio Linhares Costa Monteiro, que no dia 31 de outubro de 2024, por volta das 14h, na rua Orozimbo Rodrigues Pires, no centro da cidade, a mulher deixou em liberdade e não guardou com a devida cautela animal perigoso que escapou do cativeiro onde era mantido e atacou uma mulher que passava pela rua em frente à residência da denunciada.

“Segundo apurado pela investigação, a denunciada é tutora de três cães mestiços da raça Pitbull, que ficam no quintal de sua residência, em uma área delimitada por muro e, outra parte, por telas e madeiras, que é bem frágil, motivo este que possibilitou que os cachorros fugissem para o perímetro urbano da cidade. Consta nos autos que os cães, ao fugirem da residência, atacaram M.P.V., que sofreu diversas mordidas em seu corpo, na região dos braços, pernas, ombros e costas. Segundo a vítima, os animais atacaram-na por, aproximadamente, cinco minutos, causando-lhe lesões graves. Os animais apenas pararam de atacar M.P., depois que um homem em posse de um porrete, defendeu a mulher e espantou os animais. Na tentativa de salvar a vida da vítima, o homem também foi atacado pelas feras e teve diversos fermentos pelo corpo”, detalha a denúncia.

Ambas as vítimas sobreviveram ao ataque dos cães. A primeira vítima, entretanto, ficou internada por 13 dias no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, e passou por duas cirurgias, uma no braço esquerdo e outra na perna esquerda e até hoje carrega as sequelas do ataque dos animais. Ela teve que fazer enxertos de pele dados os ferimentos causados pelos cães. Em uma das pernas da vítima ocorreu o descolamento de parte da coxa, sendo necessário implantar um dreno.

Já a segunda vítima que foi salvar a pedestre do ataque dos cães sofreu lesões graves pelo corpo. Um de seus braços ficou atrofiado em razão das feridas, o que o impossibilitou de exercer suas funções habituais, devido às fortes dores e ao risco de infecção.

A tutora dos cães responderá por dois crimes previstos no código penal: omissão de cautela na guarda de animais perigosos e lesão corporal (concurso formal de crimes). O representante do Ministério Público, promotor de Justiça Jonas Monteiro, pede que a mulher seja condenada nos crimes praticados e também a reparar os danos causados às duas vítimas pelos cães ferozes.