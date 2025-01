A motorista de aplicativo Crislaine Maria Vasconcelos continua desaparecida desde a quinta-feira (16) em Caratinga. O veículo em que ela estava é um Punto cor Prata- placa OWM 9F38. A Polícia já está empenhada no caso em busca do paradeiro de Crislaine. Informações podem ser repassadas pelo 33 9977-5977 ou através do 190.