Motorista que dirigia ônibus que caiu de ponte em MG e matou 5 jogadores vai responder por homicídio culposo e lesão corporal

O motorista que dirigia o ônibus de jogadores que caiu em uma ribanceira no início do ano em Minas Gerais vai responder por homicídio culposo — quando não há intenção de matar — e por lesão corporal. O acidente foi registrado na BR-116, em Além Paraíba, e deixou 5 mortos e 28 feridos.

O delegado Marcos Vignolo, que esteve à frente da investigação, afirmou que a causa do incidente foi a perda do controle direcional do veículo. A apuração também descartou que ele corria.

“Acreditamos que ele — o condutor — teve uma perda de consciência momentaneamente depois de uma parada pro lanche”, explicou.

Na época, o ônibus era ocupado por jogadores, com idades entre 14 e 18 anos, e comissão técnica do Esporte Clube Vila Maria Elena, de Duque de Caxias (RJ). Eles voltavam da Copa Nacional Ubaporanga.

Ainda conforme o delegado, as condições climáticas eram boas no momento do acidente, bem como a do asfalto.

“O veículo também estava bom e sem problema mecânico que pudesse ter sido responsável”, revelou.

Segundo o delegado, o motorista chegou a alegar que outro veículo fechou ele na estrada. “Não teve marca de drenagem na pista. Não acreditamos nessa versão”.

Após a finalização do inquérito, que durou 3 meses, o motorista irá responder por cinco homicídios culposo e diversas lesões corporais. Ele segue em liberdade.

Tacógrafo danificado

Polícia Civil chegou a divulgar que a investigação seria finalizada após 10 dias do acidente. Contudo, conforme o delegado, o tacógrafo — dispositivo empregado em veículos para monitorar o tempo de uso, a distância percorrida e a velocidade que desenvolveu — ficou danificado.

O aparelho chegou a ser avaliado por um perito, que quando foi fazer a extração da velocidade não conseguiu. “Desde 5 de janeiro de 2023 o tacógrafo estava inoperante, pois o sistema de coleta de dados estava com um problema”, explicou Marcos Vignolo.

De acordo com o delegado, quem confere se o dispositivo está funcionando ou não é a própria empresa. “Eles não fizeram, configurando uma infração administrativa”, complementou o delegado em entrevista coletiva.