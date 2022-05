Motorista perde controle direcional e cai com carro dentro do rio

CARATINGA – Após perder o controle da direção, um homem de 38 anos caiu com seu carro dentro do rio Caratinga. O acidente foi registrado na avenida Ernestino Gomes da Costa, no bairro Salatiel.

O acidente aconteceu ainda na madrugada dessa sexta-feira (27), e de acordo com o sargento Da Silva, do Corpo de Bombeiro Militar, por volta das 5h, a equipe foi acionada e encontrou a caminhonete Fiat Toro dentro do rio. “Segundo testemunhas, o condutor foi fazer o contorno, perdeu o controle da direção e caiu veículo caiu dentro do rio. Quando tivemos acesso à caminhonete verificamos que ele estava preso no banco de trás. Fizemos a abertura da porta, que não estava submersa, e a retirada dele”, explicou o bombeiro militar.

Ainda segundo o sargento Da Silva, aparentemente o homem não tinha fraturas, mas apresentava um corte profundo na região do crânio com bastante sangramento, e provavelmente não estava usando o cinto de segurança, já que foi parar no banco de trás do veículo.

A vítima foi conduzida para hospital Casu – Irmã Denise, com suspeita de traumatismo craniano.