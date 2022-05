Inhapim já colhe os frutos da Sudene Primeiros contratos de crédito rural são assinados e liberados pelo Banco do Nordeste do Brasil

INHAPIM – O dia 25 de maio ficará registrado na história econômica de Inhapim, após a entrada do município na área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – Sudene, e consequentemente ter conquistado uma agência do principal operador dos recursos da autarquia, que é o Banco do Nordeste do Brasil S.A., o município de Inhapim através da secretaria de Agricultura, Emater e técnicos da instituição financeira, auxiliaram os produtores rurais a conhecerem, e caso interessassem, acessar os créditos rurais disponíveis pelo banco.

Segundo a secretária de Agricultura, Nádia de Oliveira Rocha, e o agente de microcrédito do Banco do Nordeste Warley Teles Matos, 14 agricultores familiares assinaram os contratos e já receberam R$ 6 mil cada. “Após a habilitação documental pelos pequenos produtores rurais dentro do programa “Agro Amigo” do Banco do Nordeste, hoje iniciamos a assinatura e liberação de recursos para 14 agricultores familiares do município de Inhapim, nossa meta é atingir o maior número de famílias possíveis com a liberação desta linha de crédito” disse o agente financeiro Warley.

Segundo a secretária Nádia Rocha o programa “Agro Amigo” é destinado a agricultores familiares enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). “As operações podem ser de R$ 20 até R$ 35 mil (limite para uma operação), nas modalidades: Agroamigo Crescer, para agricultores enquadrados no grupo B do Pronaf, e Agroamigo Mais, para agricultores enquadrados no grupo V. Os agricultores clientes do Agroamigo são atendidos para desenvolver qualquer atividade geradora de renda no campo ou em aglomerado urbano próximo, sejam agrícolas, pecuárias ou outras atividades não agropecuárias no meio rural, como turismo rural, agroindústria, pesca, serviços no meio rural e artesanato, etc. Para comprovar a condição de agricultores familiares, os agricultores deverão apresentar a DAP – Declaração de Aptidão ao Pronaf, emitida pelos órgãos oficiais de assistência técnica dos Estados ou pelos Sindicatos de Trabalhadores”, explicou a secretária.

Os agricultores familiares inscritos na Associação de Mulheres do Córrego do Valão foram os primeiros beneficiados, pois, após a manifestação de interesse, agilizaram toda parte documental necessária, conforme explica a beneficiária e presidente da associação Marta Fernandes. “Após nos reunirmos com o agente de microcrédito Warley Teles Matos, onde foi ministrada uma palestra informativa aqui no distrito de Tabajara, especificamente na Associação de Mulheres Artesãs do córrego do Valão, onde foram expostas as condições de crédito ofertadas pelo programa, nos inteirarmos das condições e prazos, e 14 produtoras rurais da nossa associação, inclusive eu, decidimos contratar a operação de crédito, que será de grande importância para fomentar a agricultura familiar da nossa região”, comemorou a agricultora.

O pequeno produtor que se interessar em conhecer o trabalho desenvolvido pela secretaria de Agricultura e Emater junto ao Banco do Nordeste, deverá entrar em contato diretamente na secretaria localizada à rua João Policarpo, número 18, no centro de Inhapim, ou acessar www.inhapim.mg.gov.br e fazer sua manifestação através da ouvidoria do município.

Assessoria de Comunicação