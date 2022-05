Dom Cavati é o primeiro município da região a receber a Brigada Municipal

Projeto é uma parceria com o Corpo de Bombeiro Militar

DOM CAVATI/CARATINGA – A Brigada Municipal é o credenciamento no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) dos municípios conveniados para oferecer serviços de prevenção e combate a incêndio e pânico, busca e salvamento, primeiros socorros ou atendimento pré-hospitalar.

Segundo o comandante do corpo de Bombeiro Militar do segundo pelotão em Caratinga, Dom Cavati será o primeiro município da região a receber o serviço. “A Brigada Municipal é como se fosse um bombeiro misto, funcionará com bombeiros militares e brigadistas municipais que forem formados pelo Bombeiro Militar. Eles vão passar pelo curso de formação de 360 horas, e a partir disso estarão aptos para atender a grande maioria de ocorrências relacionadas ao corpo de bombeiro. Então terá ali uma equipe do bombeiro militar em conjunto com os brigadistas municipais, dando esse atendimento no município”, explicou o tenente Cota.

Da área de articulação de Caratinga, o primeiro município que aderiu à Brigada Municipal foi Dom Cavati, mas na região, Ipanema já está em tratativas mais avançadas de implantação, mas pertence a área de Manhuaçu.

O tenente Cota explicou que a principal vantagem para o município ter a Brigada Municipal é a diminuição do tempo de reposta. “Sair de Caratinga para ir à Dom Cavati atender uma ocorrência, e num outro cenário, uma equipe que já está lá atendendo a ocorrência. A equipe que já está lá terá um tempo de resposta muito mais rápido do que eu deslocando daqui pra lá, isso aumenta a taxa de sucesso das ocorrências. As estatísticas mostram que a cada dez minutos, diminuem 9% a taxa de sobrevida da vítima. A equipe já estando lá, dando esse pronto atendimento de forma mais rápida, teremos maiores sucessos nas ocorrências”, destacou Cota.

O município fornecerá os brigadistas municipais, são funcionários da prefeitura que farão o curso, o local onde será instalada a brigada e as viaturas.

O requisito para ter a Brigada Municipal é a cidade ter menos de 30 mil habitantes. A quantidade de brigadistas será definida junto ao corpo de bombeiros através do convênio, dependendo da demanda do município. Até três bombeiros militares estarão constantemente no município.

Ainda de acordo com o tenente Cota, o atendimento é apenas dentro do município, mas se futuramente o município quiser fazer um convênio com as cidades vizinhas, existe essa possibilidade.

Quanto à questão burocrática é feito um projeto de lei que tem que ser aprovado pela câmara, criando a Brigada Municipal. O município tem que fazer um convênio com o corpo de Bombeiro Militar onde serão estabelecidas as obrigações de cada parte. “O curso pode demorar em torno de três meses, tem as partes burocráticas, e pode ser que até o final do ano esteja em funcionamento a Brigada Municipal em Dom Cavati”, concluiu o tenente.

Para o prefeito José Santana Júnior, o “Juninho da Saúde”, a Brigada Municipal a ser instalada em Dom Cavati será uma grande conquista para todos. “Além dos brigadistas municipais capacitados e treinados teremos ainda a presença contínua de militares do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais, uma classe reconhecida mundialmente por seus serviços prestados sempre com extrema competência, dedicação e amor ao que fazem”, ressaltou o prefeito.