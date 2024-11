Motorista morre em acidente em Santa Margarida

SANTA MARGARIDA – Um acidente fatal foi registrado na madrugada de sábado (16) em Santa Margarida. Rosimar José Raposo, morreu num acidente próximo ao posto do Agro.

Segundo informações, Rosimar conduzia um Kadet de cor vinho, quando perdeu o controle da direção numa curva, saiu da pista e rolou por uma ribanceira, sendo projetado para fora do veículo e morrendo no local do acidente.

A Policia Militar foi acionada por populares e realizou o registro da ocorrência, a Perícia Técnica da Policia Civil compareceu ao local e tomou a medidas cabíveis ao fato.

Portal Caparaó