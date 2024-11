Dr. Welington afirma que deixará R$ 50 milhões em caixa para próxima gestão

CARATINGA- O prefeito Welington Moreira de Oliveira declarou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (13), que deixará R$ 50 milhões em caixa para 2025, quando Giovanni Corrêa da Silva assumirá a Administração Municipal. O processo de transição iniciará oficialmente na próxima terça-feira (19), quando a equipe de Dr. Giovanni será recebida para as primeiras reuniões.

De acordo com Dr. Wellington, ao assumir o mandato, herdou uma dívida que implicou em desafios financeiros significativos nos primeiros anos de governo. Porém, ele citou que após reorganização e controle das finanças públicas, a gestão conseguiu não apenas equilibrar as contas, mas, gerar reserva para o próximo governo. “Não recebemos durante a transição informação praticamente nenhuma, não sabíamos quantos veículos, quantos contratos estavam em andamento, o quantitativo de funcionários, efetivos ou não; quantas vagas existiam. Como funcionava a saúde, o que tinha em caixa. Só descobrimos isso quando assumimos, que tínhamos um rombo de R$ 27 milhões nos cofres da prefeitura, que tivemos de arcar. Incluindo a folha de pagamento de dezembro do ano de 2016 que nós tivemos de custeá-la, já no primeiro e no terceiro mês do retroativo do ano de 2016”.

Dr. Welington falou sobre as expectativas para a transição. “Nenhum problema em estar repassando essas informações, até porque sofremos muito quando assumimos a prefeitura. Estamos preparando para repassarmos a equipe de transição indicada pelo próximo prefeito todas as informações necessárias, para que ele não tenha dificuldades na gestão futura, que a gente espera que continue sendo próspera, com objetivos claros e que não soframos enquanto cidadãos como sofremos no início da gestão de 2017.

O Decreto que estabelece o período de transição já foi publicado especificando prazos e responsabilidades para as equipes. A primeira reunião marcada para o dia 19 terá como foco a apresentação dos principais projetos em andamentos, situação de licitações e obras públicas, além de receitas e despesas do município. “Teremos esse primeiro contato e assim eles comecem a sugestionar ou nos solicitar o envio de informações do funcionamento da administração. Isso é imprescindível. Nós não vamos propiciar esse desgaste ao próximo, porque temos a responsabilidade administrativa de fazê-lo e não faríamos de forma diferente para que a administração tenha uma continuidade objetiva e clara. Estaremos aqui disponíveis para aquilo que for necessário dentro da legalidade”.