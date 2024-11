Cartório de Registo Civil de Cordeiro de Minas em novo endereço

CARATINGA – O Cartório de Registro Civil com Atribuição Notarial de Cordeiro de Minas está em novo endereço. Desde março de 2017, o Cartório estava anexado ao Cartório de Registro Civil com Atribuição Notarial de Vargem Alegre, mas a partir de 06 de novembro de 2024, o cartório de Cordeiro de Minas voltou a atuar de forma independente e já se encontra estabelecido no novo endereço: Rua Maria Silvana Neto, nº 260, Distrito de Cordeiro de Minas, Caratinga, CEP: 35.318-000

O cartório prestará os serviços de registro civil e notarial no seguinte horário de funcionamento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 17h. “Além disso, os cidadãos poderão entrar em contato com o cartório através dos seguintes canais: E-mail: [email protected], telefone: (33) 99573-4428”, informa.

Conforme informado, “a nova estrutura visa melhorar o atendimento à população local e proporcionar maior comodidade para os serviços de registros civis e notariais”.